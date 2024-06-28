"Укрпошта" запустить новий мобільний застосунок: додадуть функцію трекінгу посилок

АТ "Укрпошта" планує цього року запустити новий мобільний застосунок, який замінить наявний. Серед оновлень - функція трекінгу посилок.

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Про це AIN.UA повідомив маркетинговий директор "Укрпошти" Максим Колесніков.

Старий застосунок залишиться в історії

Зазначається, що наявний застосунок "Укрпошти" має невисокі рейтинги в App Store та Google Play Market: 2,5 та 2,0 відповідно.

Одним з його найбільших недоліків є відсутність сповіщень про статус посилки.

У застосунку наразі доступні такі функції:

оформлення та оплата карткою відправлень;

розрахунок вартості відправлень;

пошук відділень;

пошук поштових індексів;

переказ між картками.

Як зауважив Колесніков, саме тому "Укрпошта" працює над оновленням мобільного застосунку та розширенням його функціоналу.

"Цього року вийде новий застосунок, де будуть всі функції, яких зараз немає. Для того проводиться додаткова робота щодо трекінгу посилок. Одна з найбільших проблем, яка є в поточному застосунку, – це те, що в ньому нема сповіщень про статус вашої посилки. Це було пов’язано не з тим, що не було бажання в розробників, — просто всього не могла надавати інфраструктура "Укрпошти"", - підкреслив Колесніков.

За його словами, користувачі зможуть отримувати сповіщення про статус своїх посилок на кожному етапі – від сортування до доставки.

"Зараз ми запускаємо кілька систем, які будуть дозволяти на кожному кроці контролювати посилку — те саме автоматизоване сортування дозволить розуміти, що, де і як вона їде. І це дозволить запустити цю функцію", - наголосив Колесніков.

Він додав, що застосунок буде повністю новий і переписаний, а старий залишиться в історії.

"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців.

Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.

"Ми маємо відкрити десь 300 відділень, щоб покриття стало таке, як ми хочемо", – зауважив Смілянський.

Також "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Вже у 2024 році в обласних центрах запрацює 41 таке відділення. А перше вже відкрилося у Харкові.