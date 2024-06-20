Мінінфраструктури започаткувало два нові інвестиційні проєкти з ЄБРР для "Укрзалізниці" та "Укрпошти"

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розпочало реалізацію двох інвестиційних проєктів у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Один — направлений на оновлення парку електровозів АТ "Укрзалізниця", другий — на відновлення поштової мережі АТ "Укрпошта".

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Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Перший проєкт передбачає оновлення парку електровозів АТ "Укрзалізниця" за рахунок позики від ЄБРР у розмірі до 300 мільйонів євро під державну гарантію. Співфінансування у вигляді інвестиційного гранту в 190 мільйонів доларів надасть Світовий банк. Завдяки цьому фінансуванню планується закупити 80 нових електровозів.

Другий проєкт спрямований на відновлення поштової мережі АТ "Укрпошта". ЄБРР виділить майже 104 мільйони євро для розгортання відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях, а також розширення роботи мобільних поштових відділень.

"Успішний досвід співпраці з ЄБРР в реалізації інфраструктурних інвестиційних проектів вже дав змогу модернізувати залізничне сполучення, покращити логістичну поштову мережу, зробивши її доступною особливо в сільській місцевості, розбудувати транспортну мережу. Я хотів би подякувати ЄБРР за багаторічну підтримку України, в тому числі за реформ, які реалізуються завдяки підтримці банка", — зазначив виконувач обов’язків Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков.

У відомстві додали, що нові інвестиції сприятимуть модернізації залізничного та поштового сполучення в Україні, особливо на постраждалих від війни територіях.

Додамо, 14 червня "Укрпошта" встановила перше відділення контейнерного типу, яке тимчасово замінило стаціонарне, зруйноване під час бойових дій.

Пілотне контейнерне відділення розташоване теж у Харківській області, але точну локацію не відомо з міркувань безпеки.

Також нагадаємо, що ЄБРР виділив "Укрзалізниці" додатково 300 млн євро кредиту на закупівлю 80 сучасних вантажних електровозів.