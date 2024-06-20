Мининфраструктуры начало два новых инвестиционных проекта из ЕБРР для "Укрзализныци" и "Укрпочты"

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины приступило к реализации двух инвестиционных проектов в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Один направлен на обновление парка электровозов АО "Укрзализныця", второй - на восстановление почтовой сети АО "Укрпочта".

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый проект предусматривает обновление парка электровозов АО "Укрзализныця" за счет ссуды от ЕБРР в размере до 300 миллионов евро под государственную гарантию. Софинансирование в виде инвестиционного гранта в 190 миллионов долларов предоставит Всемирный банк. Благодаря этому финансированию планируется закупить 80 новых электровозов.

Второй проект направлен на возобновление почтовой сети АО "Укрпочта". ЕБРР выделит около 104 миллионов евро для развертывания отделений контейнерного типа на пострадавших и деоккупированных территориях, а также расширения работы мобильных почтовых отделений.

"Успешный опыт сотрудничества с ЕБРР в реализации инфраструктурных инвестиционных проектов уже позволил модернизировать железнодорожное сообщение, улучшить логистическую почтовую сеть, сделав ее доступной особенно в сельской местности, построить транспортную сеть. Я хотел бы поблагодарить ЕБРР за многолетнюю поддержку Украины, в том числе за реформы, которые реализуются благодаря поддержке банка", - отметил исполняющий обязанности Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Шкураков.

В ведомстве добавили, что новые инвестиции будут способствовать модернизации железнодорожного и почтового сообщения в Украине, особенно на пострадавших от войны территориях.

Добавим, 14 июня "Укрпочта" установила первое отделение контейнерного типа, временно заменившее стационарное, разрушенное во время боевых действий.

Пилотное контейнерное отделение расположено тоже в Харьковской области, но точная локация не известна из соображений безопасности.

Также напомним, что ЕБРР выделил "Укрзализныце" дополнительно 300 млн. евро кредита на закупку 80 современных грузовых электровозов.