"Укрзализныця" закупит 80 электровозов за 300 млн евро: откуда средства

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит АО "Укрзализныця" дополнительно 300 млн евро кредита на закупку 80 современных грузовых электровозов.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что соответствующий меморандум между УЗ, ЕБРР и Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры был подписан в Берлине во время Ukraine Recovery Conference.

Ранее в рамках проекта грантового финансирования Всемирного банка "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)" "Укрзалізниці" было подтверждено выделение 190 млн. долларов США.

Также стороны договорились провести прединвестиционный технический, экологический, социальный, финансовый и экономический анализ проекта.

Обновление парка

В рамках проекта грантового финансирования Всемирного банка "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)" и с учетом целевого кредита Европейского банка реконструкции и развития планируется приобрести до 80 современных грузовых электровозов. Соответствующие закупки уже опубликованы на портале тендеров ЕБРР.

Тендерными требованиями предусмотрено, что победитель, кроме снабжения локомотивов, должен создать на территории Украины условия для обслуживания и гарантийного ремонта нового тягового подвижного состава.

Как отмечают в УЗ, это эволюционный шаг в подходе к обновлению парка, ведь компания не только покупает технику, но изменяет подход к ее обслуживанию. Также это позволит максимально локализовать в Украине мощности по обслуживанию и ремонту локомотивов.

"Вопрос обновления парка локомотивов для Укрзализныци является критическим и сверхважным. Коллаборация Всемирного банка и ЕБРР – пример того, как одни из крупнейших международных финансовых институтов объединили усилия в рамках реализации такого масштабного проекта. Получение новых и высокотехнологичных электровозов значительно повысит эффективность грузоперевозок", – подчеркнул председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

"Укрзализныця" возьмет у США $156 миллионов кредита на приобретение 40 американских локомотивов

Кроме того, по информации от Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры УЗ получит кредитное финансирование на приобретение 40 тепловозов производства американского концерна Wabtec. Средства вызвался предоставить экспортно-импортный банк США (US EXIM Bank).

Отмечалось, что условия кредитования будут озвучены позже. Впрочем, уже известно, что сумма займа составит 156,6 миллиона долларов. Полное структурирование проекта и подписание соглашения запланировано до конца 2024 года.

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко подчеркнул, что соглашение с US EXIM Bank является последним шагом к тому, чтобы завершить переговоры с производителем и перейти к подписанию договора по передаче локомотивов.

"Сейчас у нас есть 29 локомотивов (General Electric/Wabtec), которые используются ежедневно. Один из локомотивов был уничтожен в городе Мелитополь. Но он до последнего работал и осуществлял перевозку. Поэтому дополнительные 40 локомотивов, о которых сейчас идет речь, это более чем удвоение потенциала ", – рассказал Лященко.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что соглашение будет оказывать положительное влияние как на украинскую, так и на американскую экономику.

Напомним, "Укрзализныця" в этом году планирует капитально отремонтировать 42 пассажирских вагона, а также заказала строительство 66 новых, в том числе 4 – для лиц с инвалидностью. Обновить собираются и вагоны для перевозки дипломатических делегаций.