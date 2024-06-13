"Укрзалізниця" закупить 80 електровозів за 300 млн євро: звідки кошти

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить АТ "Укрзалізниця" додатково 300 млн євро кредиту на закупівлю 80 сучасних вантажних електровозів.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що відповідний меморандум між УЗ, ЄБРР та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури підписано в Берліні під час Ukraine Recovery Conference.

Раніше в рамках проєкту грантового фінансування Світового банку «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» Укрзалізниці було підтверджено виділення 190 млн доларів США.

Також сторони домовилися провести передінвестиційний технічний, екологічний, соціальний, фінансовий та економічний аналіз проєкту.

Оновлення парку

У рамках проєкту грантового фінансування Світового банку «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» та за урахуванням цільового кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку планується придбати до 80 сучасних вантажних електровозів. Відповідна закупівля вже опублікована на порталі тендерів ЄБРР.

Тендерними вимогами передбачено, що переможець, окрім постачання локомотивів, має створити на території України умови для обслуговування та гарантійного ремонту нового тягового рухомого складу.

Як наголошують в УЗ, це еволюційний крок у підході до оновлення парку, адже компанія не лише купує техніку, а й змінює підхід до її обслуговування. Також це дозволить максимально локалізувати в Україні потужності для обслуговуванню й ремонту локомотивів.

«Питання оновлення парку локомотивів для Укрзалізниці є критичним та надважливим. Колаборація Світового банку та ЄБРР – приклад того, як одні з найбільших міжнародних фінансових інституцій об’єднали зусилля в рамках реалізації такого масштабного проєкту. Отримання нових та високотехнологічних електровозів значно підвищить ефективність вантажних перевезень», – підкреслив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

"Укрзалізниця" візьме в США $156 мільйонів кредиту на придбання 40 американських локомотивів

Крім того, за інформацією від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, "Укрзалізниця" отримає кредитне фінансування на придбання 40 тепловозів виробництва американського концерну Wabtec. Кошти зголосився надати експортно-імпортний банк США (US EXIM Bank).

Зазначалося, що умови кредитування будуть озвучені пізніше. Утім, вже відомо, що сума позики становитиме 156,6 мільйона доларів. Повне структурування проєкту та підписання угоди заплановано до кінця 2024 року.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко наголосив, що угода з US EXIM Bank є останнім кроком до того, щоб завершити перемовини з виробником і перейти до підписання договору щодо передачі локомотивів.

"Зараз ми маємо 29 локомотивів (General Electric/Wabtec), які використовуються щоденно. Один з локомотивів був знищений у місті Мелітополь. Але він до останнього працював і здійснював перевезення. Тому додаткові 40 локомотивів, про які зараз йдеться, це більш ніж подвоєння потенціалу", – розповів Лященко.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що угода матиме позитивний вплив як на українську, так і на американську економіки.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" цьогоріч планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у тому числі 4 – для осіб з інвалідністю. Оновити збираються ще й вагони для перевезення дипломатичних делегацій.