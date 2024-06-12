"Укрзалізниця" збільшила кількість медичних евакуаційних вагонів до 70

Сьогодні, 12 червня, ще два медичних вагони поповнили парк рухомого складу медичної евакуації для потреб Збройних Сил України.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Там зазначають, що ці вагони обладнані для перевезення поранених військових середньої тяжкості. Окрім необхідної медичної апаратури лікувальних та медикаментозних наборів, передані вагони обладнані системами енергогенерації та очистки води.

Загалом же парк медичних вагонів має розподіл та оснащення відповідно медичних потреб. До прикладу, вагони-реанімації мають кисневі станції, апарати штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомонітори, аспіратори.

Всі вагони повністю автономні, що дозволяє максимально безпечно транспортувати поранених різного ступеню тяжкості та надавати екстрену хірургічну і реанімаційну допомогу в дорозі.

На борту медичного поїзда окрім медиків працюють також залізничники. Вони забезпечують стале функціонування систем і вузлів медвагона, генераторів, підйомників тощо.

Перший медичний вагон було створено на початку березня 2022 року

Нагадаємо, "Укрзалізниця" спільно із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством оборони України, Командуванням Медичних сил вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд 14 березня 2024 року.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященко, перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон.

Станом на квітень "Укрзалізниця" мала 66 таких медичних вагонів і планувала збільшити їх кількість до 70 до кінця 2024 року.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" впровадила сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. А днями повідомлялося, що УЗ запровадила новий сервіс і для родичів поранених військових.