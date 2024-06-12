"Укрзализныця" увеличила количество медицинских эвакуационных вагонов до 70

Сегодня, 12 июня, еще два медицинских вагона пополнили парк подвижного состава медицинской эвакуации для нужд Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Там отмечают, что эти вагоны оборудованы для перевозки раненых военных средней тяжести. Кроме медицинской аппаратуры, лечебных и медикаментозных наборов, переданные вагоны оборудованы системами энергогенерации и очистки воды.

В целом парк медицинских вагонов имеет распределение и оснащение соответственно медицинских нужд. К примеру, вагоны-реанимации имеют кислородные станции, аппараты искусственной вентиляции легких, переливания крови, кардиомониторы, аспираторы.

Все вагоны полностью автономны, что позволяет максимально безопасно транспортировать раненых разной степени тяжести и оказывать экстренную хирургическую и реанимационную помощь в пути.

На борту медицинского поезда кроме медиков работают железнодорожники. Они обеспечивают постоянное функционирование систем и узлов медвагона, генераторов, подъемников и т.п.

Первый медицинский вагон был создан в начале марта 2022 года

Напомним, Укрзализныця совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Министерством обороны Украины, Командованием Медицинских сил впервые продемонстрировали медицинский эвакуационный поезд 14 марта 2024 года.

По словам главы правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, первый медицинский вагон, не имеющий аналогов в мире, был создан в начале марта 2022 года. Тогда не было никаких чертежей и технической документации, но была большая потребность в таких вагонах. Железнодорожники и медики за 4 дня переоборудовали первый вагон.

По состоянию на апрель "Укрзализныця" имела 66 таких медицинских вагонов и планировала увеличить их количество до 70 до конца 2024 года.

Напомним, "Укрзализныця" ввела сервис заказа билетов для военнослужащих. На днях сообщалось, что УЗ ввела новый сервис и для родственников раненых военных.