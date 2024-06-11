В "Укрзалізниці" пояснили, на які поїзди потрібно обов’язково роздруковувати квитки

В “Укрзалізниці” пояснили, що для подорожей внутрішніми рейсами квитки можна мати в електронному вигляді, проте для рейсів до Австрії та Угорщини обов'язково треба мати друковану версію.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Ми вже звикли мати необхідні документи у себе в смартфоні. Електронні залізничні квитки – тим більше. Їх не потрібно ні роздруковувати, ні обмінювати в касі для подорожей внутрішніми рейсами. Але міжнародні рейси до Австрії та Угорщини — виняток", - наголосили у компанії.

Квиток має бути роздрукований

Як пояснюють в "Укрзалізниці", міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила: квиток має бути роздрукований.

Українські вагони RIC (прямий поїзд №749 Київ – Відень) або угорський поїзд (№146 Чоп – Відень) здійснюють транзитний рух.

"Під час курсування представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності", - зауважують в УЗ.

Там додають, що вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тож перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю.

В "Укрзалізниці" підкреслюють, що усім пасажирам, як придбали квиток у застосунку УЗ до Угорщини чи Австрії, направляють сповіщення про необхідність роздрукувати щойно придбаний квиток.

Сам бланк квитка також містить марковану інформацію про необхідність роздрукувати електронний квиток.

"Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух", - повідомляють в УЗ.

Там просять пасажирів бути уважними та перевіряти проїзні документи, а у разі виникнення запитань, телефонувати до контакт-центру за номером 0800503111.

Нагадуємо, що з 18 березня у мобільному застосунку "Укрзалізниці" став доступним для купівлі онлайн прямий поїзд Київ - Відень та пересадковий поїзд Чоп - Відень, а автоматична функція пошуку маршруту з пересадкою дозволяє зручно знайти та придбати одразу 2 квитки.

"Укрзалізниця" назвала найпопулярніший поїзд у міжнародному сполученні

АТ “Укрзалізниця” з початку року вже перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси.

В міжнародному сполученні курсує загалом 28 поїздів: 14 - з найбільших міст України, ще 14 - з прикордонних містечок.

Зокрема, поїзди курсують з українських населених пунктів до Польщі, Австрії, Чехії, Молдови, Угорщини, Словаччини.

Найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ – Варшава, де кількість місць обмежена через специфіку вагонів.

Продажі квитків на міжнародні рейси відкриваються за 20 діб до відправлення поїзда.