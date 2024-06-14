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"Укрпочта" начала устанавливать контейнерные отделения: как они выглядят
АО "Укрпочта установила первое отделение контейнерного типа, временно заменившее стационарное, разрушенное во время боевых действий.
Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
Он опубликовал фото уничтоженного отделения в Вильче, возле Волчанска Харьковской области, которое разрушила страна-агрессор РФ.
"Укрпочта" устанавливает контейнерные отделения, которые должны временно заменить стационарные, разрушенные во время боевых действий.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как сообщил Смилянский, пилотное контейнерное отделение находится тоже в Харьковской области, но точную локацию не назвал из соображений безопасности.
Отделения контейнерного типа полностью произведены в Украине.
"Это "скорое" отделение на Харьковщине уже выполняет свою роль, но мы хотим еще обкатать все плюсы и минусы, чтобы уже выйти на массовое внедрение, потому что, к сожалению, есть где. Останавливаться мы точно не собираемся, и это месседж позитива", – подчеркнул Смелянский.
"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должна вырасти на 50%.
Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.
Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.
"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", - заметил Смелянский.
Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.