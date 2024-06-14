"Укрпошта" почала встановлювати контейнерні відділення: як вони виглядають

АТ "Укрпошта встановила перше відділення контейнерного типу, яке тимчасово замінило стаціонарне, зруйноване під час бойових дій.

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Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він опублікував фото знищеного відділення у Вільчі, біля Вовчанська на Харківщині, яке зруйнувала країна-агресор РФ.

Наразі "Укрпошта" встановлює контейнерні відділення, які мають тимчасово замінити стаціонарні, зруйновані під час бойових дій.

Як повідомив Смілянський, пілотне контейнерне відділення розташоване теж у Харківській області, але точну локацію не назвав з міркувань безпеки.

Відділення контейнерного типу повністю зроблені в Україні.

"Це "швидке" відділення на Харківщині вже виконує свою роль, але ми хочемо ще обкатати всі плюси та мінуси, щоб вже вийти на масове впровадження, бо, на жаль, є де. Зупинятись ми точно не збираємось, і це меседж позитиву", - наголосив Смілянський.

"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців.

Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.

"Ми маємо відкрити десь 300 відділень, щоб покриття стало таке, як ми хочемо", – зауважив Смілянський.

Також "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Вже у 2024 році в обласних центрах запрацює 41 таке відділення. А перше вже відкрилося у Харкові.