"Укрпошта" виставить на аукціон нову партію невручених посилок

У липні “Укрпошта” планує продати з молотка нову партію невручених посилок. Прийому заявок на 22 аукціони проводиться з 2 до 23 липня.

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Про це свідчать дані в системі Prozorro.Продажі

Вказано, що стартова вартість кожного лоту становить 1200 грн. При цьому вміст посилок є невідомим.

Ці посилки залишилися неврученими протягом пів року, їх не забрав ні отримувач, ні відправник.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський зазначав, що на складах компанії накопичилися десятки тисяч непотрібних посилок. Компанія продає їх лотами по 100 штук, замість попередньої практики знищення таких відправлень.

Цей новий підхід не тільки допомагає розвантажити склади, але й може зацікавити покупців, які готові ризикнути заради можливих цінних знахідок.

Найконкурентніший онлайн-аукціон

Нагадаємо, 14 травня в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі пройшли найдовші та найконкурентніші онлайн-торги. Тоді на аукціоні з продажу невручених посилок "Укрпошти" змагалося рекордні 115 учасників.

Предметом торгів так само був лот із 100 коробок невручених посилок. Стартова ціна лоту із 1200 гривень в результаті запеклої конкуренції між учасниками вартість сягнула 160 тисяч гривень.

Окрім цього, "Укрпошта" продала з аукціону старі авто. Аукціон викликав неабиякий інтерес у суспільстві та приніс 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027. Ріст ціни на аукціоні склав 60%.