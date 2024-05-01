"Укрпошта" продала на аукціоні старі авто: ціна зросла на 60%

Розпродаж старих автівок АТ "Укрпошта"викликав неабиякий інтерес у суспільстві. 30 квітня відбулось 7 аукціонів у системі “Prozorro. Продажі” на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027. Ріст ціни на аукціоні склав 60%.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Укрпошта" відповіла на хейт за продаж старих автомобілів

Нагадаємо, "Укрпошта" виставила на платформі Prozorro.Продажі 531 старий службовий автомобіль. Після цього вона зіткнулися з валом критики в соцмережах.

"Ким нас тільки не називали в коментарях. Ба більше, ми це передбачали, бо це ж дуже просто прийти і написати "краще б ви, м...ки, (там багато варіацій) передали ці машини ЗСУ". Пояснюю - ми компанія, у якої акціонер - держава, і просто так передавати нічого не можемо, - зауважив Смілянський.

У соціальній мережі X на сторінці "Укрпошти " також коротко відповіли всім критикам:

Так, виставили гниле гівно на аукціон.

Ні, не йобнулись.

Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права.



Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон. — Укрпошта (@ukrposhta) April 30, 2024

"Ми показали, що теж вміємо писати, навіть, якщо комусь може здаватись, що така комунікація неформатна, нестандартна, не гідна «державної компанії» (а ми акціонерне товариство, тож нам можна). Ми поважаємо інші думки і право їх висловити, але не поважаємо невихованість, хамство і відверте нерозуміння, як працює система", - прокоментував Смілянський.

Він нагадав, що "Укрпошта" – акціонерне товариство, що існує на ті доходи, які заробляє, а прибуток (податки та дивіденди) перераховує в бюджет, так як держава Україна володіє 100% акцій компанії.

Результати аукціону

Як повідомив Смілянський, 30 квітня відбулось 7 аукціонів на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027, тобто ріст ціни на аукціоні склав 60%.

"Як Вам «мотлох»? Він, до речі, накопичувався роками, і лише після зміни законів, такі продажі стали можливими. Це називається «ефективне використання державного майна». Не вкрали, не роздали (своїм чи не своїм), а прозоро продали на аукціоні і тепер ці кошти вкладемо в розвиток компанії та підготовку до зими", - зауважив Смілянський.

Він додав, що ще 3 аукціони на суму 400 тисяч відбудуться сьогодні, 1 травня.

Як наголосив Смілянський, "Укрпошта" виставить ще 500 автівок на аукціон та планує розпродати старі комп'ютери.

"І на завершення. $175 мільйонів дотацій отримала Пошта Польщі від ЄС на 2024 рік. Укрпошта готується до складної зими, купує дрова, пічки, мобільні АЗС, щоб забезпечити роботу там, де крім нас нікого немає і нікого не буде. На це ми не отримуємо допомогу від держави і, навпаки, будемо намагатись платити більше податків та дивiдендів", - підсумував Смілянський.

"Укрпошта" збільшила дохід на 1,3 млрд грн у 2023 році

Нагадаємо, національний поштовий оператор України прозвітував про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році. За минулий рік АТ “Укрпошта” отримала 11,6 млрд грн доходу, що на понад 12% більше за результати 2022 року (10,3 млрд грн).

Крім того, у порівнянні з 2022 роком чистий збиток компанії скоротився на майже 37% і становить 796 млн грн.

Також у 2023 році "Укрпошта" продовжила реалізацію стратегічних інвестиційних проектів, таких як оновлення логістичної інфраструктури, автоматизація мережі та посилення її стійкості до енергетичних та комунікаційних перебоїв, модернізація автопарку та заміна критичних ІТ систем.