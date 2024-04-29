В "Укрпошті" тестують новий транспортний засіб для листонош: як виглядає

Українські розробники створили прототип нового транспортного засобу для листонош "Укрпошти".

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він пояснив, що зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів у листонош стає менше газет та листів, проте більше посилок. Через це велосипед вже стає не таким актуальним.

"Разом з українським виробником (ветеранський бізнес) розробили пілотну модель для листонош, яку теж починаємо тестувати. Все тестую особисто", - написав Смілянський у telegram-каналі.

Також він додав, що всі закупівлі відбуватимуться у Prozorro.

Що ще розробили для "Укрпошти"

Зокрема, Смілянський повідомив, що українські виробники розробили прототип мобільного вагончика, який зможе замінити повноцінне відділення Укрпошти у разі знищення останнього.

"Хочу подякувати нашим українським виробникам, які створили такий чудовий прототип для пілотного проєкту, який вже у наступні тижні відправиться у бойовий регіон на тест", - повідомив гендиректор "Укрпошти".

За словами Смілянського, за минулі 2 тижні "Укрпошта" втратила від обстрілів декілька відділень, зокрема на Харківщині.

"Ми вже розуміємо, що ворог продовжить намагатись знищувати інфраструктуру, але "Укрпошта" має продовжувати роботу і, більш того, робити це так, щоб зберігати життя і працівників, і клієнтів", - пояснив він.

Тож такі мобільні інклюзивні вагончики можна розмістити в безпечному місті, до того ж, вони можуть за 1 день замінити пошкоджене відділення.

Нагадаємо, в ніч на 7 квітня у селищі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу частково зруйновано двоповерхову будівлю "Укрпошти".

Додамо, що "Укрпошта" отримала ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях. Запуск проєкту "Укрпошта-Ліки" на деокупованих і прифронтових територіях відбувся 1 лютого.

З 1 березня проєкт "Укрпошта. Аптека" охоплює не лише Донеччину, а й усю Сумщину, Запоріжжя, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину.