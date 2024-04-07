Вночі росіяни били по Україні дронами та ракетами: що відомо наслідки атаки

У ніч на 7 квітня ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31, балістичною ракетою "Іскандер-М" та 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Силами оборони збито 17 ворожих ударних безпілотників "Shahed-131/136" у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях, повідомили в Повітряних силах.

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У Харкові РФ атакували житловий сектор

7 квітня 00:40 м. Харків відбувся обстріл БПЛА. Внаслідок удару пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

6 квітня у Харкові внаслідок обстрілу загинув 49-річний чоловік. Постраждали чотири людини: 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 із вибуховими травмами, а у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес.

Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобілі, навчальний заклад.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Ветеринарне, Стрілеча та ін. Авіаударів зазнали н.п. Купʼянськ, Петропавлівка, Іванівка, Борова.

О 22:40 у Куп’янську під обстрілом був 4-поверховий житловий будинок. Зруйновано два поверхи будинку. Загинула жінка 85 років. У Липцях відбувся артобстріл. Пошкоджено приміщення магазину. У Кутузівці відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено навчальний заклад. У селищі Козача Лопань внаслідок артобстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.

У селещі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу частково зруйновано двоповерхову будівлю "УкрПошта". Згодом відбувся ракетний обстріл з Гром Е1. Пошкоджено 10 житлових будинків. Троє жінок зазнали поранень.

На Запоріжжі обстріляні 8 населених пунктів

Впродовж доби окупанти завдали 483 удари по 8 населених пунктах Запорізької області. Вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю, завдали 2 авіаційні удари по Роботиному, атакували 162 БпЛА Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Накрили 17 обстрілами з РСЗВ Малу Токмачку, Роботине та Новоандріївку. Зійснили 297 артобстрілів Гуляйполя,Єгорівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки, повідомили в ОВА.

54-річний чоловік постраждав через атаку безпілотника на одне з підприємств Запоріжжя. Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Херсонщині загинули дві людини

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Благодатне, Інженерне, Білозерку, Кізомис, Станіслав, Токарівку, Інгулець, Садове, Михайлівку, Берислав, Шляхове, Ольгівку, Новоберислав та місто Херсон, інформує голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад, магазин, складське приміщення, ангар, господарські споруди та приватні автомобілі.

На Дніпропетровщині збили 11 БпЛА

Вночі наші оборонці неба знищили "зграю" з 11 ворожих шахедів. По два – у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Камʼянському, інформують в ОВА.

В останньому через падіння уламків пошкодило декілька будівель та автівки.

Опівночі по Марганецькій громаді на Нікопольщині війська агресора вгатили з артилерії. Наслідки обстрілу з'ясовуються.

Ввечері було гучно в одному з населених пунктів Петриківської громади. Там уламки російської ракети понівечили два садові будинки, пару машин і лінію електропередач.

У Миколаївській області пошкоджено електромережу

Учора, 6 квітня, о 18:20, 20:02 ворожі обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. Внаслідок чого було пошкоджено електромережу в Іванівському, Куцурубському, Дмитрівському страростатах, через що не було світла, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Наразі електропостачання відновлено. Постраждалих немає.

У Донецькій області – п’ятеро загиблих

Ввечері 6 квітня війська РФ двічі обстріляли селище Курахівка Покровського району. Від влучання снарядів по території приватного сектору загинули 4 людей. Серед загиблих - 38-річна матір та її донька 16 років. Також дістав поранення 52-річний чоловік, повідомляє ОГП.

Крім того, окупанти завдали удару по м. Красногорівка, внаслідок чого загинув 25-річний чоловік. Також зазнав тілесних ушкоджень 29-річний містянин. Йому надано медичну допомогу.

Ворог вдарив балістикою по Одещині

Пізно ввечері окупанти випустили ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру, повідомили Сили оборони півдня.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств - в неї акубаротравма.

Опівночі ворог продовжив терор і здійснив атаку безпілотниками типу "Shahed-131/136" вже в іншому напрямку. Падінням уламків збитих БпЛА пошкоджено кілька будівель та автівки.