Ночью россияне били по Украине дронами и ракетами: что известно о последствиях атаки

В ночь на 7 апреля враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31, баллистической ракетой "Искандер-М" и 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Силами обороны сбиты 17 вражеских ударных беспилотников "Shahed-131/136" в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, сообщили в воздушных силах.

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В Харькове РФ атаковали жилой сектор

7 апреля 00:40 г. Харьков произошел обстрел БПЛА. В результате удара повреждены 10 частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине была оказана медицинская помощь на месте, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

6 апреля в Харькове в результате обстрела погиб 49-летний мужчина. Пострадали четыре человека: 47-летний мужчина и две женщины 66 и 22 лет со взрывными травмами, а у 10-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс.

В результате обстрела повреждены автомобили, учебное заведение.

Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Ветеринарное, Стрелка и др. Авиаударам подверглись Купянск, Петропавловка, Ивановка, Боровая.

В 22:40 в Купянске под обстрелом находился 4-этажный жилой дом. Разрушены два этажа дома. Погибла женщина 85 лет. В Липцах произошел артобстрел. Повреждены помещения магазина. В Кутузовке произошел ракетный обстрел КАБ. Повреждено учебное заведение. В поселке Казачья Лопань в результате артобстрела поврежден 1 частный дом.

В поселке Боровая Изюмского района в результате обстрела частично разрушено двухэтажное здание "УкрПочта". Впоследствии произошли ракетные обстрелы с Гром Е1. Повреждены 10 жилых домов. Три женщины получили ранения.

В Запорожье обстреляны 8 населенных пунктов

За сутки оккупанты нанесли 483 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Ударили по меньшей мере 5 ракетами по Запорожью, нанесли 2 авиационных удара по Роботиному, атаковали 162 БпЛА Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Накрыли 17 обстрелами из РСЗО Малую Токмачку, Роботино и Новоандреевку. Сообщили 297 артобстрелов Гуляйполя, Егоровки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки, сообщили в ОВА.

54-летний мужчина пострадал из-за атаки беспилотника на одно из предприятий Запорожья. Поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

В Херсонской области погибли два человека

В минувшие сутки противник обстреливал Антоновку, Благодатное, Инженерное, Белозерку, Кизомис, Станислав, Токаревку, Ингулец, Садовое, Михайловку, Берислав, Шляховое, Ольговку, Новоберислав и город Херсон, информирует председатель ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 - получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены многоэтажки и 15 частных домов. Также были зафиксированы попадания в учебное заведение, магазин, складское помещение, ангар, хозяйственные постройки и частные автомобили.

В Днепропетровской области сбили 11 БпЛА

Ночью наши защитники неба уничтожили "стаю" из 11 вражеских шахедов. По два – в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском, информируют в ОВА.

В последнем из-за падения обломков повредило несколько зданий и автомобилей.

В полночь по Марганецкой общине на Никопольщине войска агрессора угнали из артиллерии. Последствия обстрелов выясняются.

Вечером было шумно в одном из населенных пунктов Петриковской общины. Там обломки российской ракеты изуродовали два садовых дома, пару машин и линию электропередач.

В Николаевской области повреждена электросеть

Вчера, 6 апреля, в 18:20, 20:02 вражеские обстрелы фиксировались по Куцурубской общине. В результате чего была повреждена электросеть в Ивановском, Куцурубском, Дмитровском страростатах, из-за чего не было света, сообщил председатель ОВА Виталий Ким. В настоящее время электроснабжение возобновлено . Пострадавших нет.

В Донецкой области – пятеро погибших

Вечером 6 апреля войска РФ дважды обстреляли поселок Кураховка Покровского района. От попадания снарядов по территории частного сектора погибли 4 человека. Среди погибших – 38-летняя мать и ее дочь 16 лет. Также получил ранение 52-летний мужчина, сообщает ОГП.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Красногоровке, в результате чего погиб 25-летний мужчина. Также получил телесные повреждения 29-летний горожанин. Ему оказана медицинская помощь.

Враг ударил баллистикой по Одесщине

Поздно вечером оккупанты выпустили ракету, предположительно "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру, сообщили Силы обороны юга.

В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Потерпели разрушения административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий – у нее акубаротравма.

В полночь враг продолжил террор и совершил атаку беспилотниками типа "Shahed-131/136" уже в другом направлении. Падением обломков сбитых БПЛА повреждено несколько зданий и автомобиля.