"Укрпошта" збільшила дохід на 1,3 млрд грн у 2023 році

Національний поштовий оператор України прозвітував про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році. За минулий рік АТ “Укрпошта” отримала 11,6 млрд грн доходу, що на понад 12% більше за результати 2022 року (10,3 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Згідно фінансової звітності компанії, підтвердженій незалежним міжнародним аудитором, дохід від послуг національної пошти виріс на 18% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року і склав 6,5 млрд грн.

Зокрема, за доставку посилок та дрібних пакетів – на 34%, послуг міжнародного поштового обміну – на 61%.

"Серед значних чинників, які мали негативний вплив на фінансові показники компанії, можна виокремити затримки у погодженні регульованих тарифів й виконання безоплатних зобов’язань для підтримки державних соціальних ініціатив", - підкреслюють в компанії.

Там додають, що попри військову агресію, руйнування, перебої з електрикою, складні економічні умови у 2023 році компанія не тільки забезпечила безперебійну операційну діяльність, а й збільшила обсяги надання ключових послуг і, відповідно, покращила фінансовий результат, підготувалася до майбутніх викликів воєнного часу.

Крім того, у порівнянні з 2022 роком чистий збиток компанії скоротився на майже 37% і становить 796 млн грн.

Також у 2023 році "Укрпошта" продовжила реалізацію стратегічних інвестиційних проектів, таких як оновлення логістичної інфраструктури, автоматизація мережі та посилення її стійкості до енергетичних та комунікаційних перебоїв, модернізація автопарку та заміна критичних ІТ систем.

“Попри виклики сьогодення "Укрпошта" збільшила чистий дохід, покращила основні операційні показники, виконала всі фінансові зобов'язання і заплатила майже 3 млрд грн податків у бюджет України. Більш того, ми не зупинились у розвитку і продовжили виконання ключових інвестиційних програм, покращуємо якість послуг та сервісів, умови праці для співробітників й реалізуємо чисельні соціальні ініціативи для підтримки держави”, - прокоментував генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців.

Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.

"Ми маємо відкрити десь 300 відділень, щоб покриття стало таке, як ми хочемо", – зауважив Смілянський.

Також "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Вже у 2024 році в обласних центрах запрацює 41 таке відділення. А перше вже відкрилося у Харкові.