"Укрпошта" виставить на продаж понад 500 одиниць старого транспорту

АТ "Укрпошта" оновлює автопарк і розпродає 531 одиниці застарілого автотранспорту – легкові, вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи, трактори – на майданчику "ProZorro. Продажі".

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

"Компанії цьогоріч виповнилося 30 років, тож на складах є старі автівки, які час поміняти на сучасну техніку", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Там зазначаються, що "Укрпошта" використовує принцип ефективності у поводженні з автотранспортом. Продаж техніки, непридатної для виконання поточних завдань, дозволяє не тільки отримати додатковий дохід, а й скоротити видатки на утримання старих авто і вивільнити місце для нового транспорту.

Що продає "Укрпошта"

Серед техніки, яка розпродається, здебільшого автомобілі 90-х та 2000-х років випуску. Перелік містить, як іноземні автомобілі (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz), так і виробництва пострадянських країн (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ та інші).

Фото: Пресслужба "Укрпошти"

Техніка згрупована і продається лотами, які включатимуть від 9 до 134 одиниць автотранспорту. Лоти сформовані, зокрема, за регіональними критерієм: за областями, де зараз знаходяться автівки. Початкова вартість лоту варіюється від 42 тисяч до 1,1 млн грн у залежності від стану та кількості автомобілів у лоті.

Кому можуть бути цікаві такі аукціони

"За результатами попередніх аукціонів можна стверджувати, що такий транспорт є предметом інтересу автолюбителів та компаній, які займаються ремонтом автотехніки", - повідомляють в "Укрпошті".

Також він може зацікавити волонтерів, адже в переліку є техніка, яку можна відновити або вилучити необхідні комплектуючі.

Зокрема, трактори, причепи та напівпричепи після відновлення можуть використовуватися для сільськогосподарських потреб.

"Старе прислів’я каже, що "листоношу годують ноги". На щастя, в сучасному світі, ми покладаємося на техніку", - зазначив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він повідомив, що "Укрпошта" регулярно поповнює та оновлює свій автопарк, адже від цього залежить не тільки швидкість доставки клієнтам, а й безпека її співробітників.

За словами Смілянського, за останні п'ять років середній вік авто в використанні скоротився в понад 1,5 рази.

"Ми працюємо в усіх найвіддаленіших куточках країни і на прифронтових територіях, тож сучасний автотранспорт – це також запорука того, що мільйони людей отримують пенсії, соціальні виплати, ліки і посилки. Кошти, отримані від продажу старого транспорту, ми витратимо, зокрема, на те, щоб оновлювати автопарк", - зауважив гендиректор "Укрпошти".

Зазначається, що при оцінці поданих конкурсних пропозицій застосовуватиметься критерій найвищої ціни. Проведення аукціонів погоджено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. Згідно законодавства відчуження будь-якого майна компаній державної форми власності може здійснюватися виключно шляхом продажу на конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні, за конкурсом.

В "Укрпошті" протестували новий транспортний засіб для листонош

Раніше повідомлялося, що українські розробники створили прототип нового транспортного засобу для листонош "Укрпошти". За словами Смілянського, у листонош стає менше газет та листів, проте більше посилок. Через це велосипед вже стає не таким актуальним.

"Разом з українським виробником (ветеранський бізнес) розробили пілотну модель для листонош, яку теж починаємо тестувати. Все тестую особисто", - написав Смілянський у telegram-каналі.

Крім того, українські виробники розробили прототип мобільного вагончика, який зможе замінити повноцінне відділення Укрпошти у разі знищення останнього.