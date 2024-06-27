"Укрпочта" выставит на аукцион новую партию неврученных посылок

В июле "Укрпочта" планирует продать с молотка новую партию неврученных посылок. Прием заявок на 22 аукциона проводится со 2 по 23 июля.

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Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

Указано, что стартовая стоимость каждого лота составляет 1200 грн. При этом содержание посылок неизвестно.

Эти посылки остались не врученными в течение полугода, их не унес ни получатель, ни отправитель.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский отмечал, что на складах компании скопились десятки тысяч ненужных посылок. Компания продает их лотами по 100 штук вместо предварительной практики уничтожения таких отправлений.

Этот новый подход не только помогает разгрузить склады, но может заинтересовать покупателей, которые готовы рискнуть ради возможных ценных находок.

Самый конкурентный онлайн-аукцион

Напомним, 14 мая в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи прошли самые длинные и конкурентные онлайн-торги. Тогда на аукционе по продаже нерученных посылок "Укрпочты" соревновались рекордные 115 участников.

Предметом торгов также был лот из 100 коробок неврученных посылок. Стартовая цена лота из 1200 гривен в результате ожесточенной конкуренции между участниками стоимость достигла 160 тысяч гривен.

Кроме этого, "Укрпочта" продала с аукциона подержанные авто. Аукцион вызвал большой интерес в обществе и принес 3 281 070 гривен, при стартовой цене 2 049 027. Рост цены на аукционе составил 60%.