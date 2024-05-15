Самый конкурентный онлайн-аукцион: "Укрпочта" продала неврученные посылки за 160 тысяч гривен

Самые длинные и конкурентные онлайн-торги прошли 14 мая в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. На аукционе по продаже нерученных посылок "Укрпочты" соревновались рекордные 115 участников.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Предметом торгов был лот из 100 коробок неврученных посылок, содержание которых оставалось неизвестным. Стартовая цена за весь лот составила 1200 гривен. Однако в результате упорной конкуренции между участниками стоимость достигла 160 тысяч гривен.

Особенностью аукциона стала и его продолжительность – почти 17,5 часов. Каждый участник имел по три минуты для ставки в течение трех раундов торгов.

После подписания договора и уплаты победителем стоимости лота полученные средства поступят в "Укрпочту".

По словам организаторов Прозорро.Продажи, такой аукцион оказался наиболее конкурентным среди всех проведённых до сих пор торгов в системе. Предыдущий рекорд был зафиксирован на аукционе по продаже автомобиля Skoda Octavia Нацполицией, где боролись около 50 участников.

Напомним, что Прозорро.Продажи – государственная компания, созданная для обеспечения прозрачных онлайн-аукционов по реализации активов, принадлежащих государству или подпадающих под конфискацию.

"Укрпочта" продала на аукционе подержанные авто

Распродажа подержанных автомобилей АО "Укрпочта" вызвала большой интерес в обществе. 30 апреля состоялось 7 аукционов в системе Prozorro. Продажи” на сумму 3281070 гривен, при стартовой цене 2049027. Рост цены на аукционе составил 60%.

После этого "Укрпочта" столкнулась с валом критики в соцсетях.

"Кем нас только не называли в комментариях. Более того, мы это предполагали, потому что это же очень просто прийти и написать "лучше бы вы, мочки, (там много вариаций) передали эти машины ВСУ". Объясняю - мы компания, у которой акционер – государство, и просто так передавать ничего не можем, – заметил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он добавил, что "Укрпочта" выставит еще 500 автомобилей на аукцион и планирует распродать старые компьютеры.

"$175 миллионов дотаций получила Почта Польши от ЕС на 2024 год. Укрпочта готовится к сложной зиме, покупает дрова, печи, мобильные АЗС, чтобы обеспечить работу там, где кроме нас никого нет и никого не будет. На это мы не получаем помощь от государства и, напротив, будем пытаться платить больше налогов", - подытожил Смелянский.