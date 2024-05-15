Найконкурентніший онлайн-аукціон: "Укрпошта" продала невручені посилки за 160 тисяч гривень

Найдовші та найконкурентніші онлайн-торги пройшли 14 травня в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. На аукціоні з продажу невручених посилок "Укрпошти" змагалося рекордні 115 учасників.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Предметом торгів був лот із 100 коробок невручених посилок, вміст яких залишався невідомим. Стартова ціна за весь лот становила 1200 гривень. Однак в результаті запеклої конкуренції між учасниками вартість сягнула 160 тисяч гривень.

Особливістю аукціону стала й його тривалість - майже 17,5 годин. Кожен учасник мав по три хвилини для ставки протягом трьох раундів торгів.

Після підписання договору та сплати переможцем вартості лота отримані кошти надійдуть до "Укрпошти".

За словами організаторів Прозорро.Продажі, такий аукціон виявився найбільш конкурентним серед усіх проведених досі торгів у системі. Попередній рекорд був зафіксований на аукціоні з продажу автомобіля Skoda Octavia Нацполіцією, де змагалося близько 50 учасників.

Нагадаємо, що Прозорро.Продажі - державна компанія, створена для забезпечення прозорих онлайн-аукціонів з реалізації активів, що належать державі чи підпадають під конфіскацію.

"Укрпошта" продала на аукціоні старі авто

Розпродаж старих автівок АТ "Укрпошта"викликав неабиякий інтерес у суспільстві. 30 квітня відбулось 7 аукціонів у системі “Prozorro. Продажі” на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027. Ріст ціни на аукціоні склав 60%.

Після цього "Укрпошта" зіткнулися з валом критики в соцмережах.

"Ким нас тільки не називали в коментарях. Ба більше, ми це передбачали, бо це ж дуже просто прийти і написати "краще б ви, м...ки, (там багато варіацій) передали ці машини ЗСУ". Пояснюю - ми компанія, у якої акціонер - держава, і просто так передавати нічого не можемо, - зауважив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він додав, що "Укрпошта" виставить ще 500 автівок на аукціон та планує розпродати старі комп'ютери.

"$175 мільйонів дотацій отримала Пошта Польщі від ЄС на 2024 рік. Укрпошта готується до складної зими, купує дрова, пічки, мобільні АЗС, щоб забезпечити роботу там, де крім нас нікого немає і нікого не буде. На це ми не отримуємо допомогу від держави і, навпаки, будемо намагатись платити більше податків", - підсумував Смілянський.