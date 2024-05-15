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Найконкурентніший онлайн-аукціон: "Укрпошта" продала невручені посилки за 160 тисяч гривень
Найдовші та найконкурентніші онлайн-торги пройшли 14 травня в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. На аукціоні з продажу невручених посилок "Укрпошти" змагалося рекордні 115 учасників.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Предметом торгів був лот із 100 коробок невручених посилок, вміст яких залишався невідомим. Стартова ціна за весь лот становила 1200 гривень. Однак в результаті запеклої конкуренції між учасниками вартість сягнула 160 тисяч гривень.
Особливістю аукціону стала й його тривалість - майже 17,5 годин. Кожен учасник мав по три хвилини для ставки протягом трьох раундів торгів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Після підписання договору та сплати переможцем вартості лота отримані кошти надійдуть до "Укрпошти".
За словами організаторів Прозорро.Продажі, такий аукціон виявився найбільш конкурентним серед усіх проведених досі торгів у системі. Попередній рекорд був зафіксований на аукціоні з продажу автомобіля Skoda Octavia Нацполіцією, де змагалося близько 50 учасників.
Нагадаємо, що Прозорро.Продажі - державна компанія, створена для забезпечення прозорих онлайн-аукціонів з реалізації активів, що належать державі чи підпадають під конфіскацію.
"Укрпошта" продала на аукціоні старі авто
Розпродаж старих автівок АТ "Укрпошта"викликав неабиякий інтерес у суспільстві. 30 квітня відбулось 7 аукціонів у системі “Prozorro. Продажі” на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027. Ріст ціни на аукціоні склав 60%.
Після цього "Укрпошта" зіткнулися з валом критики в соцмережах.
"Ким нас тільки не називали в коментарях. Ба більше, ми це передбачали, бо це ж дуже просто прийти і написати "краще б ви, м...ки, (там багато варіацій) передали ці машини ЗСУ". Пояснюю - ми компанія, у якої акціонер - держава, і просто так передавати нічого не можемо, - зауважив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Він додав, що "Укрпошта" виставить ще 500 автівок на аукціон та планує розпродати старі комп'ютери.
"$175 мільйонів дотацій отримала Пошта Польщі від ЄС на 2024 рік. Укрпошта готується до складної зими, купує дрова, пічки, мобільні АЗС, щоб забезпечити роботу там, де крім нас нікого немає і нікого не буде. На це ми не отримуємо допомогу від держави і, навпаки, будемо намагатись платити більше податків", - підсумував Смілянський.