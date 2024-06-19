"Укрпошта" випустить марки, присвячені підводному світу Чорного моря

Новий випуск поштових марок "Укрпошта" присвятила багатому та різноманітному підводному світу Чорного моря, екологія якого нині страждає від металобрухту російського військового флоту.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Там зазначають, що 25 червня "Укрпошта" готується презентувати поштовий випуск за програмою Європа 2024 – "Підводна фауна і флора", що складається з марок "Зеленушка-рулена Symphodus tinca" та "Кам’яний краб Eriphia verrucosa".

Випуск марок має на меті не лише вшанувати красу підводного світу України, але й привернути увагу європейської спільноти до екологічних проблем, з якими він зіштовхується.

Змагання за звання найкращої марки

У заяві "Укрпошти" йдеться, що попри те, що офіційно поштовий випуск "Підводна фауна та флора" буде введено в обіг 25 червня, нова поштова марка України "Зеленушка-рулена Symphodus tinca" вже змагається за звання найкращої марки: щороку Європейська поштова та філателістична спільнота обирає найкращу поштову марку за програмою EUROPA.

Цьогорічна тема конкурсу – "Підводна фауна та флора".

Що зображено на марках

Згідно з повідомленням пресслужби, на конкурсній марці зображено яскраву зеленушку-рулену (Symphodus tinca) – морську рифову рибу, що мешкає на глибині від 1 до 50 м. Забарвлення риби залежить від середовища її існування. Біля берегів Криму зазвичай зустрічаються особини завдовжки не більше 10,5-14 см.

На другій марці - "Кам’яний краб Eriphia verrucosa" - зображений найбільший представник крабів у Чорному морі. Для життя краб обирає ділянки глибиною до 30 м, з кам’янистим ґрунтом. Цей вид занесений до Червоної книги України та охороняється у природних заповідниках "Мис Мартьян" та Карадазькому.

На ескізах до випуску "Підводна фауна та флора" також зображена морська красуня – кінська актинія (група жалких тварин – кніда́рії, які належать до класу коралових поліпів).

Погашення марок спеціальним штемпелем "Перший день. Підводна фауна та флора. EUROPA" відбудеться 25 червня у м. Києві, 01001.

Марки "Зеленушка-рулена Symphodus tinca" та "Кам’яний краб Eriphia verrucosa" нестандартно представлено в одному марковому аркуші. Тираж кожної марки – 180 000 примірників. Загальна кількість марок в аркуші – 8, кількість кожної марки в аркуші – 4. Номінал кожної марки – А (відповідає тарифу на пересилання поштової картки масою до 20 г до іноземних держав, еквівалент - 1,00 долар США). Художниця випуску - Наталія Кохаль.

Коли і де можна буде придбати нові поштові марки

Починаючи з 25 червня поштовий випуск "Підводна фауна та флора" можна буде придбати у відділеннях "Укрпошти", філателістичних крамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті.

Власники філабонементів посилання на оплату нового поштового випуску отримають впродовж дня 19 червня.

Володарі абонементів "Ексклюзив" цього разу отримають право придбання лімітованої продукції - поштового блоку "Europa. Підводна фауна та флора", представленого в буклеті, і конверту "Перший день" з блоком. Тираж блоку складає усього 5600 прим.

Нові марки від "Укрпошти"

Нещодавно "Укрпошта" оголосила про випуск нової марки, яка присвячена чемпіонату з футболу "Євро-2024".

23 травня "Укрпошта" презентувала поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", випущені в рамках проекту "Власна марка". Випуск присвячений 10-й річниці бригади "Азов".

До Дня вишиванки у 2024 році, який відзначався 16 травня, "Укрпошта" випустила дві особливі марки - з вишиванками Криму та Харкова.

8 травня "Укрпошта" офіційно ввела в обіг марку "Русскій воєнний флот – до дна!", яка символізує очищення Чорного моря від російських кораблів.

Крім того, "Укрпошта" анонсувала благодійний випуск "Зброя перемоги. Made in UA". У новому поштовому блоці є шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. З кожного проданого поштового блока 30 грн будуть йти на донат на підтримку ЗСУ.