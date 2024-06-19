"Укрпочта" выпустит марки, посвященные подводному миру Черного моря

Новый выпуск почтовых марок "Укрпочта" посвятила богатому и разнообразному подводному миру Черного моря, экология которого страдает от металлолома российского военного флота.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там отмечают, что 25 июня "Укрпочта" готовится презентовать почтовый выпуск по программе Европа 2024 – "Подводная фауна и флора", состоящая из марок "Зеленушка-рулена Symphodus tinca" и "Каменный краб Eriphia verrucosa".

Выпуск марок имеет целью не только отметить красоту подводного мира Украины, но и привлечь внимание европейского сообщества к экологическим проблемам, с которыми он сталкивается.

Соревнование за звание лучшей марки

В заявлении "Укрпочты" говорится, что, несмотря на то, что официально почтовый выпуск "Подводная фауна и флора" будет введена в обращение 25 июня, новая почтовая марка Украины "Зеленушка-руленая Symphodus tinca" уже соревнуется за звание лучшей марки: ежегодно Европейское почтовое и филателистическое сообщество выбирает лучшую почтовую марку по программе EUROPA.

Тема конкурса этого года - "Подводная фауна и флора".

Что изображено на марках

Согласно сообщению пресс-службы, на конкурсной марке изображена яркая зеленушка-руленая (Symphodus tinca) – морская рифовая рыба, обитающая на глубине от 1 до 50 м. Окраска рыбы зависит от среды ее существования. У берегов Крыма обычно встречаются особи длиной не более 10,5-14 см.

На второй марке – "Каменный краб Eriphia verrucosa" – изображен крупнейший представитель крабов в Черном море. Для жизни краб выбирает участки глубиной до 30 м, с каменистым грунтом. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и охраняется в природных заповедниках "Мыс Мартьян" и Карадагском.

На эскизах к выпуску "Подводная фауна и флора" также изображена морская красавица – лошадиная актиния (группа жалких животных – книдарии, принадлежащие к классу коралловых полипов).

Погашение марок специальным штемпелем "Первый день. Подводная фауна и флора. EUROPA" состоится 25 июня в Киеве, 01001.

Марки "Зеленушка-руленая Symphodus tinca" и "Каменный краб Eriphia verrucosa" нестандартно представлены в одном марковом листе. Тираж каждой марки – 180 000 экземпляров. Общее количество марок в листе – 8, количество каждой марки в листе – 4. Номинал каждой марки – А (соответствует тарифу на пересылку почтовой карты массой до 20 г в иностранные государства, эквивалент – 1,00 доллар США). Художница выпуска – Наталья Кохаль.

Когда и где можно будет приобрести новые почтовые марки

Начиная с 25 июня почтовый выпуск "Подводная фауна и флора" можно будет приобрести в отделениях "Укрпочты", филателистических магазинах, а также онлайн в Почтовом маркете.

Владельцы филабонементов ссылку на оплату нового почтового выпуска получат в течение дня 19 июня.

Обладатели абонементов "Эксклюзив" на этот раз получат право приобретения лимитированной продукции - почтового блока "Europa. Подводная фауна и флора", представленного в буклете, и конверта "Первый день" с блоком. Тираж блока составляет всего 5600 экз.

Новые марки от "Укрпочты"

Недавно "Укрпочта" объявила о выпуске новой марки, посвященной чемпионату по футболу "Евро-2024".

23 мая "Укрпочта" презентовала почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу", выпущенные в рамках проекта "Собственная марка". Выпуск посвящен 10-й годовщине бригады "Азов".

Ко Дню вышиванки в 2024 году, который отмечался 16 мая, "Укрпочта" выпустила две особые марки - с вышиванками Крыма и Харькова.

8 мая "Укрпочта" официально ввела в обращение марку "Русский военный флот – до дна!", которая символизирует очищение Черного моря от русских кораблей.

Кроме того, "Укрпочта" анонсировала благотворительный выпуск "Оружие победы. Made in UA". В новом почтовом блоке шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства. С каждого проданного почтового блока 30 грн будут уходить на донат в поддержку ВСУ.