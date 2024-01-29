"Укрпошта" анонсувала випуск нової марки: кому вона присвячена

2 лютого АТ “Укрпошта” святкуватиме день народження - 30 років із дня заснування. На честь цієї події компанія випустить нову марку, присвячену подвигам поштовиків під час війни.

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Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"2 лютого нам виповнюється 30 років. Такий вік, коли вже є і зрілість, і ще молодість, щоб досягати нових звершень. Зрозуміло, що, в умовах війни, святкування в стилі "веселий тусняк" буде недоречним. Тому цей ювілейний рік не про один святковий день, а про те, як ми змінимось протягом цього року і, повірте, новин про це буде багато вже незабаром", - зазначив Смілянський.

Він зауважив, що клієнти "Укрпошти" - найважливіше надбання компанії, тож у них буде можливість отримати подарунки.

За словами Смілянського, "Укрпошта" відзначить ювілей випуском нової марки в серії "Героїчні професії війни" "Укрпошта завжди поруч з вами", яка присвячена поштовикам.

"Укрпошта перша приходить на звільнені території після ЗСУ, тому у новому блоці буде 2 марки "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають", бо перше без другого неможливе", - підкреслив Смілянський.

На марці зображена реальна автівка "Укрпошти" замість якоїсь конкретної особи.

"У нас їх, героїв Укрпошти, тисячі. Протягом вже майже 2 років, після відряджень на Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Харківщину, Запоріжжя, Сумщину чи інші важкі регіони, я часто знайомив вас з людьми, з якими маю честь працювати в одній команді. І ця марка про кожного з них. І про тих, хто під кулями доставляє пенсії та допомогу у прифронтових регіонах, і про тих, хто вранці, навіть після безсонних ночей та тривоги, прямує до відділення, автівки чи сортувального центру", - наголосив Смілянський.

Замовити поштову марку можна вже відсьогодні за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно прихильники українських поштових мініатюр голосували за найкращі поштові випуски 2023 року. На голосування було винесено 10 художніх марок та 8 поштових блоків, випущених "Укрпоштою" протягом 2023 року.

Звання "Найкращої поштової марки України 2023 року" отримала мініатюра "Вічна пам’ять!", а найкращим поштовим блоком обрали "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі"