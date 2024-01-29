"Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки: кому она посвящена

2 февраля АО "Укрпочта" будет праздновать день рождения - 30 лет со дня основания. В честь этого события компания выпустит новую марку, посвященную подвигам почтовиков во время войны.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"2 февраля нам исполняется 30 лет. Такой возраст, когда уже есть и зрелость, и еще молодость, чтобы достигать новых свершений. Понятно, что, в условиях войны, празднование в стиле "веселый тусняк" будет неуместным. Поэтому этот юбилейный год не о один праздничный день, а о том, как мы изменимся в течение этого года и, поверьте, новостей об этом будет много уже скоро", - отметил Смелянский.

Он подчеркнул, что клиенты "Укрпочты" - важнейшее достояние компании, так что у них будет возможность получить подарки.

По словам Смелянского, "Укрпочта" отметит юбилей выпуском новой марки в серии "Героические профессии войны" "Укрпочта всегда рядом с вами", посвященной почтовикам.

"Укрпочта первая приходит на освобожденные территории после ВСУ, поэтому в новом блоке будет 2 марки "Укрпочта доставляет" и "ВСУ побеждают", потому что первое без второго невозможно", - подчеркнул Смелянский.

На марке изображен реальный автомобиль "Укрпочты" вместо какого-то конкретного лица.

"У нас их, героев Укрпочты, тысячи. В течение уже почти 2 лет, после командировок на Донетчину, Луганщину, Херсонщину, Харьковщину, Запорожье, Сумщину или другие тяжелые регионы, я часто знакомил вас с людьми, с которыми имею честь работать в одной команде. И эта марка о каждом из них. И о тех, кто под пулями доставляет пенсии и помощь в прифронтовых регионах, и о тех, кто утром, даже после бессонных ночей и тревоги, направляется в отделение, автомобиль или сортировочный центр", - подчеркнул Смелянский.

Предзаказать почтовую марку можно уже с сегодняшнего дня по ссылке.

Напомним, недавно поклонники украинских почтовых миниатюр голосовали за лучшие почтовые выпуски 2023 года. На голосование было вынесено 10 художественных марок и 8 почтовых блоков, выпущенных "Укрпочтой" в 2023 году.

Звание "Лучшей почтовой марки Украины 2023 года" получила миниатюра "Вечная память!", а лучшим почтовым блоком выбрали "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре"