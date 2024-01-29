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"Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки: кому она посвящена
2 февраля АО "Укрпочта" будет праздновать день рождения - 30 лет со дня основания. В честь этого события компания выпустит новую марку, посвященную подвигам почтовиков во время войны.
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
"2 февраля нам исполняется 30 лет. Такой возраст, когда уже есть и зрелость, и еще молодость, чтобы достигать новых свершений. Понятно, что, в условиях войны, празднование в стиле "веселый тусняк" будет неуместным. Поэтому этот юбилейный год не о один праздничный день, а о том, как мы изменимся в течение этого года и, поверьте, новостей об этом будет много уже скоро", - отметил Смелянский.
Он подчеркнул, что клиенты "Укрпочты" - важнейшее достояние компании, так что у них будет возможность получить подарки.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По словам Смелянского, "Укрпочта" отметит юбилей выпуском новой марки в серии "Героические профессии войны" "Укрпочта всегда рядом с вами", посвященной почтовикам.
"Укрпочта первая приходит на освобожденные территории после ВСУ, поэтому в новом блоке будет 2 марки "Укрпочта доставляет" и "ВСУ побеждают", потому что первое без второго невозможно", - подчеркнул Смелянский.
На марке изображен реальный автомобиль "Укрпочты" вместо какого-то конкретного лица.
"У нас их, героев Укрпочты, тысячи. В течение уже почти 2 лет, после командировок на Донетчину, Луганщину, Херсонщину, Харьковщину, Запорожье, Сумщину или другие тяжелые регионы, я часто знакомил вас с людьми, с которыми имею честь работать в одной команде. И эта марка о каждом из них. И о тех, кто под пулями доставляет пенсии и помощь в прифронтовых регионах, и о тех, кто утром, даже после бессонных ночей и тревоги, направляется в отделение, автомобиль или сортировочный центр", - подчеркнул Смелянский.
Предзаказать почтовую марку можно уже с сегодняшнего дня по ссылке.
Напомним, недавно поклонники украинских почтовых миниатюр голосовали за лучшие почтовые выпуски 2023 года. На голосование было вынесено 10 художественных марок и 8 почтовых блоков, выпущенных "Укрпочтой" в 2023 году.
Звание "Лучшей почтовой марки Украины 2023 года" получила миниатюра "Вечная память!", а лучшим почтовым блоком выбрали "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре"