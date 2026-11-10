Фонд держмайна продає хлібокомбінат на Тернопільщині за 22,7 млн грн: що отримає покупець

Фонд державного майна України оголосив у системі "Прозорро.Продажі" онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Чортківський комбінат хлібопродуктів". Стартова ціна об'єкта становить 22 701 323 грн.

Як пише Dilo, про це йдеться у повідомленні ФДМУ.

Підприємство спеціалізується на виробництві борошна та продукції круп'яної промисловості. Об'єкт продають як єдиний майновий комплекс.

Що входить до складу комбінату

Покупець отримає три комплекси виробничих будівель і споруд загальною площею понад 32,6 тис. м². Вони розташовані у Чорткові та селі Білобожниця Тернопільської області.

До складу майна входять:

адміністративні та побутові приміщення;

млини, зерносклади, зерносушарки й інші складські будівлі;

обладнання для приймання, зберігання та відвантаження зерна;

під'їзні залізничні колії та автомобільні майданчики;

трансформаторні підстанції та інші об'єкти інфраструктури;

рухоме майно, яке перебуває на балансі підприємства.

За комбінатом обліковуються шість земельних ділянок загальною площею 6,47 га у Чорткові та Білобожниці.

Водночас земля не входить до складу майна, яке виставили на приватизацію. Після придбання комплексу новий власник має самостійно оформити право користування ділянками відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, ФДМУ виставив на онлайн-аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства з комплектної поставки устаткування "Укренергокомплект". Стартова ціна об'єкта становить понад 23,4 млн грн.