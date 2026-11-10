Рада підтримала реформу пільгового проїзду: що чекає на пасажирів

Верховна Рада 10 листопада підтримала законопроєкт №5651-2, який передбачає зміну механізму організації та фінансування пільгових пасажирських перевезень. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Мета реформи - забезпечити реалізацію права громадян на пільговий проїзд, запровадити прозорий облік таких поїздок і гарантувати перевізникам своєчасну компенсацію за надані послуги.

Як зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, нинішня система не забезпечує належного механізму компенсації перевізникам. У результаті виникають ситуації, коли громадяни не можуть повною мірою скористатися передбаченими законодавством пільгами.

За словами міністра, законопроєкт має змінити підхід до фінансування пільгових перевезень: кожна поїздка повинна фіксуватися, перевізник - отримувати оплату за фактично надану послугу, а громади - мати прозорий механізм розрахунків.

Як працюватиме нова система пільгового проїзду

Законопроєкт передбачає запровадження єдиних правил організації пільгових перевезень на всій території України.

Зокрема, реформа включає:

автоматизований облік пільгових поїздок за допомогою державної інформаційної системи;

монетизацію пільг із використанням спеціальних банківських карток;

оплату перевізникам за фактично здійснені пільгові перевезення;

єдиний підхід до організації та фінансування пільгового проїзду.

Таким чином, пасажирам не доведеться щоразу підтверджувати право на пільгу за допомогою паперових посвідчень. Натомість інформація про поїздки фіксуватиметься в автоматизованій системі.

Для територіальних громад новий механізм має забезпечити прозорість фінансових розрахунків, а для транспортних підприємств - передбачувану оплату за перевезення пільгових категорій громадян.

Чи скасують чинні пільги на проїзд

Законопроєкт не передбачає скасування чинних пільг для пасажирів. Зміни стосуватимуться виключно механізму їх обліку, фінансування та забезпечення. Право громадян на пільговий проїзд зберігається.

Коли запрацюють нові правила

Для впровадження реформи передбачений перехідний період, який триватиме до 1 липня 2028 року.

За цей час має бути забезпечена підготовка необхідної інфраструктури та механізмів для переходу на нову модель обліку й фінансування пільгових перевезень.

Про безкоштовний проїзд

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва. Також доручення передбачає забезпечення достатнього резерву автобусів для столиці.

Ініціатива пов'язана з необхідністю забезпечити транспортне сполучення міста в разі перебоїв у роботі метро та обмежень руху через Дніпро.

Натомість мер столиці Віталій Кличко розкритикував ініціативу Зеленського щодо безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва. За його словами, головна проблема зараз - не в оплаті проїзду, а в нестачі водіїв і автобусів, адже для повноцінної заміни метро знадобилося б понад тисячу автобусів.