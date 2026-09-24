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Новини
Дата публікації

Ужгород виділив ще 50 млн грн перевізникам за пільговий проїзд

автобуси
Ужгородські маршрутки отримають ще 50 млн грн компенсації за пільговиків

Ужгородська міська рада збільшила з 200 до 257 млн грн фінансування програми компенсацій за пільговий проїзд у міських автобусах. Додаткові 57 млн грн передбачили змінами до програми на 2025–2027 роки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Zaxid.net.

У рішенні міськради не уточнюється, чим зумовлене збільшення фінансування саме до цієї суми.

За зміни проголосували 24 із 28 депутатів, присутніх на засіданні. Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв участі в голосуванні не брав через конфлікт інтересів.

Хто отримує компенсації 

Пасажирські перевезення в Ужгороді здійснюють комунальне підприємство "Ужгородський муніципальний транспорт" та приватні перевізники. Серед них - АТ "Ужгородське АТП 12107"+, співвласницею якого є племінниця міського голови Тетяна Андріїв.

З грудня 2025 року до червня 2026-го в Ужгороді тричі підвищували вартість проїзду в громадському транспорті. У результаті тариф зріс із 15 до 23 грн незалежно від способу оплати.

Безкоштовний проїзд у міських автобусах мають, зокрема, пенсіонери, учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та постраждалі від аварії на ЧАЕС, ветерани низки силових і правоохоронних структур, а також окремі члени сімей загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Окремі категорії дітей також мають пільги: діти з багатодітних сімей та діти-сироти можуть користуватися безкоштовним проїздом, а учні ужгородських шкіл оплачують половину вартості квитка.

Раніше повідомлялось, що у Львові наразі не планують підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті. У міській раді заявили, що перевізники офіційно не зверталися із пропозицією переглянути тариф та не надали відповідних розрахунків.

Автор:
Ольга Опенько

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