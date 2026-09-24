Проїзд по 35 грн у Львові: у мерії заявили, що підстав для подорожчання немає

У Львові наразі не планують підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті. У міській раді заявили, що перевізники офіційно не зверталися із пропозицією переглянути тариф та не надали відповідних розрахунків.

Як пише Dilo, про це інформує Zaxid.net.

Тариф 35 грн не на часі

За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олега Забарила, приватні перевізники не подавали до міста офіційних звернень щодо зміни тарифу та відповідних фінансових розрахунків.

Посадовець визнав, що ціни на пальне зросли - зараз дизельне пальне коштує близько 100 грн за літр. Водночас тариф на проїзд переглядали відносно недавно, тому, за його словами, наразі немає підстав для його повторного підвищення.

У міськраді також спростували інформацію про заборгованість із компенсацій за перевезення пільговиків. Забарило зазначив, що перевізники отримують передбачені міським бюджетом кошти, а за серпень їм виплатили компенсації у повному обсязі.

Щодо можливого зменшення кількості автобусів на маршрутах у мерії нагадали про договірні зобов’язання перевізників. За недостатню кількість транспортних засобів на маршруті підприємствам нараховують штраф у розмірі 1700 грн за кожен день порушення.

Що передувало

Напередодні про можливе підвищення вартості проїзду заявив директор концерну "Екопастранс" Ігор Самардак. Він пов’язав це зі зростанням вартості дизельного пального та, за його словами, недостатнім рівнем компенсацій за перевезення пільговиків.

За оцінкою Самардака, тариф може зрости приблизно на 20% - до 35 грн. Він також заявив, що місто нібито не компенсувало перевізникам близько 20% коштів за пільгові поїздки. Суму заборгованості керівник підприємства оцінив приблизно у 50 млн грн.

Крім того, Самардак припустив можливе скорочення кількості рейсів на маршрутах із невеликим пасажиропотоком через зростання витрат. Серед потенційно проблемних він назвав маршрути №25, №27, №33 та №39, а також окремі маршрути в межах Львівської міської територіальної громади.

Скільки зараз коштує проїзд у Львові?

Востаннє тарифи на проїзд у громадському транспорті Львова підвищували 16 травня 2026 року. Нині вартість однієї поїздки залежить від способу оплати:

23 грн - за умови оплати карткою "ЛеоКарт" або через застосунок LeoCard;

26 грн - банківською карткою або телефоном із NFC;

30 грн - готівкою у водія;

11,50 грн - для студентів за студентською «ЛеоКарт».

Перед цим тарифи переглядали 1 червня 2025 року. Тоді поїздка з "ЛеоКарт" коштувала 17 грн, оплата банківською карткою - 20 грн, а готівкою у водія - 25 грн.

Під час останнього перегляду тарифів навесні 2026 року в мерії основною причиною підвищення називали суттєве здорожчання пального. Водночас перевізники наголошували на збільшенні інших витрат, зокрема на оплату праці, придбання запчастин та обслуговування транспортних засобів.