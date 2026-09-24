Проезд по 35 грн во Львове: в мэрии заявили, что оснований для удорожания нет

Во Львове не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте. В городском совете заявили, что перевозчики официально не обращались с предложением пересмотреть тариф и не предоставили соответствующие расчеты.

Как пишет Dilo, об этом информирует Zaxid.net.

Тариф 35 грн не ко времени

По словам директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олега Забарила, частные перевозчики не подавали в город официальных обращений по поводу изменения тарифа и соответствующих финансовых расчетов.

Чиновник признал, что цены на топливо выросли – сейчас дизельное топливо стоит около 100 грн за литр. В то же время тариф на проезд пересматривался относительно недавно, поэтому, по его словам, нет оснований для его повторного повышения.

В горсовете также опровергли информацию о задолженности по компенсациям за перевозку льготников. Забарило отметил, что перевозчики получают предусмотренные городским бюджетом средства, а за август им выплатили компенсации в полном объеме.

О возможном уменьшении количества автобусов на маршрутах в мэрии напомнили о договорных обязательствах перевозчиков. За недостаточное количество транспортных средств по маршруту предприятиям начисляют штраф в размере 1700 грн за каждый день нарушения.

Что предшествовало

Накануне о возможном повышении стоимости проезда заявил директор концерна "Экопастранс" Игорь Самардак. Он увязал это с ростом стоимости дизельного горючего и, по его словам, недостаточным уровнем компенсаций за перевозку льготников.

По оценке Самардака, тариф может вырасти примерно на 20% – до 35 грн. Он также заявил, что город якобы не компенсировал перевозчикам около 20% средств за льготные поездки. Сумму задолженности руководитель предприятия оценил примерно в 50 млн. грн.

Кроме того, Самардак предположил возможное сокращение количества рейсов на маршрутах с небольшим пассажиропотоком из-за роста расходов. Среди потенциально проблемных он назвал маршруты №25, №27, №33 и №39, а также отдельные маршруты в пределах Львовской городской территориальной громады.

Сколько стоит проезд во Львове?

Последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте Львова повышали 16 мая 2026 года . В настоящее время стоимость одной поездки зависит от способа оплаты:

23 грн - при условии оплаты картой "ЛеоКарт" или через приложение LeoCard;

26 грн - банковской картой или телефоном с NFC;

30 грн – наличными у водителя;

11,50 грн – для студентов по студенческой «ЛеоКарт».

Перед этим тарифы пересматривались 1 июня 2025 года . Тогда поездка с "ЛеоКарт" стоила 17 грн, оплата банковской картой – 20 грн, а наличными у водителя – 25 грн.

Во время последнего пересмотра тарифов весной 2026 г. в мэрии основной причиной повышения называли существенное удорожание горючего. В то же время перевозчики отмечали увеличение других расходов, в частности оплату труда, приобретение запчастей и обслуживание транспортных средств.