Во Львове резко подорожает проезд: наличная оплата станет самой дорогой

С 16 мая во Львове увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета. Новые тарифы будут зависеть от способа оплаты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

Проезд во Львове подорожает уже с 16 мая

Новые цены будут зависеть от способа оплаты - самым дешевым останется проезд с "ЛеоКарт", тогда как при оплате наличными пассажирам придется платить больше всего.

Теперь во Львове будут действовать следующие тарифы:

оплата "ЛеоКарт" или через приложение – 23 грн;

для студентов из "ЛеоКарт" – 11,5 грн;

оплата банковской картой – 26 грн;

оплата наличными - 30 грн;

штрафной билет – 520 грн.

Для пассажиров, оплачивающих проезд по банковской карте или «ЛеоКарт», сохранится возможность бесплатной пересадки в течение 40 минут. Она будет действовать на весь общественный транспорт в пределах Львовского общества независимо от маршрута или формы собственности перевозчика.

Также изменится стоимость проездных абонементов:

долгосрочный абонемент на 30 дней – 1150 грн;

студенческий абонемент на 30 дней – 575 грн.

В горсовете отметили, что электронные билеты и абонементы, приобретенные для изменения тарифов, будут оставаться в силе.

Основной причиной повышения стоимости проезда называют значительный рост цен на горючее, из-за чего расходы перевозчиков значительно увеличились.

Во Львове повышение тарифов на проезд в общественном транспорте объясняют стремительным ростом цен на топливо. По данным городских властей, только в марте расходы коммунального перевозчика на покрытие разницы в тарифах увеличились на 16 млн. грн.

Последний раз тарифы на проезд во Львове пересматривали в 2025 году. И тогда стоимость горючего была почти вдвое меньше — около 48 грн за литр; сейчас – более 90 грн за литр, что существенно влияет на себестоимость перевозок.