Последовали примеру Киева. Львов поднимает тарифы на проезд в общественном транспорте: как изменится стоимость

Мэрия предлагает повысить стоимость поездок во Львове с "Леокартом" до 23 грн, наличными — до 30 грн / Львовский городской совет

Городской совет Львова запустил процедуру пересмотра тарифов на проезд в городском общественном транспорте и предложил умеренное повышение цен.

Перевозчики аргументируют необходимость повышения стоимости проезда существенным удорожанием горючего.

Последний раз тарифы на проезд во Львове пересматривали в 2025 году. И тогда стоимость горючего была почти вдвое меньше — около 48 грн за литр; сейчас – более 90 грн за литр, что существенно влияет на себестоимость перевозок.

В городском совете подчеркивают, что все решения должны учитывать как экономику предприятий, так и интересы пассажиров. Профильные департаменты изучали экономические расчеты, предоставленные перевозчиками, и пришли к выводу, что тариф действительно нуждается в пересмотре. Однако не на уровне, предлагаемом автотранспортными предприятиями.

Следовательно, по результатам анализа предлагается вынести на общественное обсуждение следующие изменения тарифов:

  • оплата транспортной картой ЛеоКарт для для студентов - 11,5 грн (сейчас - 8,5 грн).
  • оплата приложением или транспортной картой ЛеоКарт - 23 грн (сейчас - 17 грн);
  • оплата банковской картой - 26 грн (сейчас - 20 грн);
  • наличная оплата – 30 грн (сейчас – 25 грн).

Таким образом, самым дорогим способом оплаты остается наличность, которой пользуется только 7% пассажиров.

Заметим, что самая высокая стоимость проезда в Украине сегодня зафиксирована во Львове, где при наличном расчете одна поездка обойдется в 25 гривен. Однако если рассчитываться картой, то это стоит гораздо дешевле.

В целом вся регуляторная процедура корректировки тарифов продлится около месяца до первой декады мая. Только после этого их вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Львовского городского совета, который и примет окончательное решение.

Кстати, в других городах Украины также запускают процедуры повышения стоимости проезда.

Так, в Киеве пересмотрят тарифы на проезд в общественном транспорте из-за удорожания топлива и электроэнергии.

Автор:
Светлана Манько