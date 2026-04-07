В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте – Кличко

В Киеве пересмотрят тарифы на проезд в общественном транспорте из-за удорожания топлива и электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Кличко предупредил о подорожании

По словам мэра, тариф на проезд в Киеве остается самым низким в Украине и его не пересматривали с 2018 года. Однако, из-за удорожания горючего и электроэнергии, расходных материалов, логистики вынуждают городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному.

Поэтому по обращению профильных Департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города Кличко дал поручение Департаментам экономики и транспорта подготовить расчеты на основе экономического обоснования пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте столицы.

"Также, воплощая меры по энергостойкости города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы. А транспорт у нас дотационный (12 млрд грн на этот год, к примеру)", - подчеркнул мэр.

Кличко отметил, что также государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за безвозмездный проезд льготных пассажиров. Эти деньги тоже уходят из бюджета Киева.

Кличко убеждает, что уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку следующего отопительного сезона.

Актуальные тарифы: что платят киевляне сейчас

Пока стоимость проезда в городском пассажирском транспорте Киева остается неизменной:

автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер – 8 гривен за поездку;

метрополитен – 8 гривен за поездку;

городская электричка – 14,99 гривен за поездку.

Реальная стоимость: сколько на самом деле стоит поездка

Существует существенная разница между тем, что платят пассажиры, и реальной себестоимостью перевозки. Еще до войны Киевский метрополитен оценивал себестоимость одной поездки чуть более 24 гривен, а Киевпасстранс – более 21 гривны.

В 2024 году ситуация поменялась кардинально. Киевский метрополитен перечислил себестоимость перевозки одного пассажира. То есть теперь себестоимость составляет более 40 гривен. Это связано с изменением пассажиропотока, удорожанием электроэнергии и ростом затрат на оплату труда специалистов.

Простыми словами: киевлянин платит 8 гривен за поездку в метро, а остальные 32+ гривны покрывают налогоплательщики города. Городской бюджет ежегодно выделяет несколько миллиардов гривен на поддержку перевозчиков.



