У Києві подорожчає проїзд в громадському транспорті – Кличко

У Києві переглянуть тарифи на проїзд в громадському транспорті через здорожчання пального та електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Кличко попередив про подорожчання

За словами мера, тариф на проїзд в Києві залишається найнижчим в Україні і його не переглядали з 2018 року. Однак, через здорожчання пального та електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого.

Тому за зверненням профільних Департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста Кличко дав доручення Департаментам економіки та транспорту підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці.

"Також, втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці. А транспорт у нас є дотаційним (12 млрд грн на цей рік, до прикладу)", - наголосив мер.

Кличко зазначив, що також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші теж ідуть з бюджету Києва.

Кличко переконує, що зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону.

Актуальні тарифи: що платять кияни зараз

Наразі вартість проїзду в міському пасажирському транспорті Києва залишається незмінною:

автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер – 8 гривень за поїздку;

метрополітен – 8 гривень за поїздку;

міська електричка – 14,99 гривень за поїздку.

Реальна вартість: скільки насправді коштує поїздка

Наразі існує суттєва різниця між тим, що платять пасажири, та реальною собівартістю перевезення. Ще до війни Київський метрополітен оцінював собівартість однієї поїздки трохи більше 24 гривень, а Київпастранс – понад 21 гривню.

У 2024 році ситуація змінилася кардинально. Київський метрополітен перерахував собівартість перевезення одного пасажира. Тобто тепер собівартість вже становить понад 40 гривень. Це пов'язано зі зміною пасажиропотоку, подорожчанням електроенергії та зростанням витрат на оплату праці фахівців.

Простими словами: киянин платить 8 гривень за поїздку в метро, а решту 32+ гривні покривають платники податків міста. Міський бюджет щороку виділяє кілька мільярдів гривень на підтримку перевізників.



