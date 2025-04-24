Тариф для общественного транспорта во Львове не повысят до 32 грн: что известно

Львов согласился с повышением стоимости проезда в общественном транспорте, но не до 32 грн. Тариф может вырасти до 17 грн при оплате с помощью Леокарт и до 20 грн при оплате банковской картой. Средства за проезд наличными останутся неизменными.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

О тарифах

Согласно заявлению директора департамента городской мобильности Львовского городского совета Олега Забарыла, сегодня средний тариф во Львове, с учетом различных способов оплаты, даже ниже уровня 2022 года, когда стоимость проезда составляла 15 гривен. В настоящее время средний тариф составляет менее 14 гривен. Поэтому, учитывая рост расходов предприятий — стоимости горючего, зарплат и налогов — город не может оставлять эти обстоятельства без внимания.

"Мы предлагаем умеренную корректировку тарифа", — подчеркнул Забарило.

В связи с этим Львов выносит на общественное обсуждение следующие изменения:

Наличная оплата останется неизменной – 25 грн.

При оплате банковской картой тариф вырастет с 15 грн до 20 грн.

Для владельцев Leoкарт стоимость проезда изменится с 13 грн до 17 грн.

Студенты смогут воспользоваться пониженной стоимостью по Leoкарт — 8,5 грн.

Итак, город оставляет без изменений самый дорогой способ оплаты — наличные деньги, которыми пользуется только 7% пассажиров.

30 категорий льготников, в том числе участники боевых действий, школьники и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, и далее смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом при изготовлении персонализированной льготной ЛеоКарт.

Кроме того, во Львове остается возможность бесплатной пересадки для владельцев Леокарт — пересаживаться на другой транспорт в течение 40 минут без дополнительной оплаты.

Эти предложения будут обсуждаться с общественностью для того, чтобы найти оптимальное решение для всех категорий пассажиров.

О LeoКартах во Львове

С запуском электронной системы LeoКарт во Львове стоимость проезда снизилась с 15 до 13 грн, что сделало ее самой распространенной формой оплаты.

Владельцы Leoкарт также получают преимущество в виде бесплатной пересадки в течение 40 минут.

Система обеспечила прозрачную статистику поездок и позволила перевозчикам получать учетную выручку, что способствовало обновлению транспорта, улучшению маршрутов, повышению зарплат водителей и увеличению налоговых поступлений.

Уменьшилось количество жалоб на качество перевозок, в том числе на грубость водителей и пропущенные остановки. Тем временем в других городах Украины стоимость проезда недавно выросла.

Вопросы безналичного проезда в столичных маршрутках

Ранее сообщалось, что Киевская городская военная администрация продолжает работу над введением безналичной оплаты проезда в маршрутках столицы.

В частности, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что КГГА еще в 2018 году решила ввести безналичную оплату проезда на всем транспорте Киева до конца 2022 года. Однако решение было отложено до завершения войны.

Коммунальный транспорт уже перешел на безналичный расчет, но маршрутки до сих пор работают наличными. Ткаченко отметил, что это наносит ущерб бюджету и создает коррупционные риски.

Позже столичные власти одобрили петицию, предусматривающую введение безналичной оплаты проезда в маршрутках частных перевозчиков Киева.