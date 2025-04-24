Тариф для громадського транспорту у Львові не підвищать до 32 грн: що вирішили

Львів погодився на підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, але не до 32 грн. Тариф може зрости до 17 грн при оплаті за допомогою ЛеоКарт та до 20 грн при оплаті банківською карткою. Кошти за проїзд готівкою залишаться незмінними.

Про це інформує пресслужба мерії.

Про тарифи

Згідно з заявою директора департаменту міської мобільності Львівської міської ради Олега Забарила, сьогодні середній тариф у Львові, з урахуванням різних способів оплати, є навіть нижчим за рівень 2022 року, коли вартість проїзду складала 15 гривень. Наразі середній тариф становить менш як 14 гривень. Тому, з огляду на зростання витрат підприємств — вартості пального, зарплат і податків — місто не може залишати ці обставини поза увагою.

"Ми пропонуємо помірковане коригування тариф", — підкреслив Забарило.

У зв’язку з цим Львів виносить на громадське обговорення наступні зміни:

Готівкова оплата залишиться незмінною — 25 грн.

При оплаті банківською карткою тариф зросте з 15 грн до 20 грн.

Для власників LeoКарт вартість проїзду зміниться з 13 грн до 17 грн.

Студенти зможуть скористатися зниженою вартістю по LeoКарт — 8,5 грн.

Отже, місто залишає без змін найдорожчий спосіб оплати — готівку, якою користується лише 7% пасажирів.

30 категорій пільговиків, зокрема учасники бойових дій, школярі та люди з інвалідністю 1 і 2 групи, й надалі зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом за умови виготовлення персоналізованої пільгової ЛеоКарт.

Крім того, у Львові залишається можливість безкоштовної пересадки для власників ЛеоКарт — пересідати на інший транспорт протягом 40 хвилин без додаткової оплати.

Ці пропозиції будуть обговорюватися з громадськістю, аби знайти оптимальне рішення для всіх категорій пасажирів.

Про LeoКарти у Львові

З запуском електронної системи LeoКарт у Львові вартість проїзду знизилась з 15 грн до 13 грн, що зробило її найпоширенішою формою оплати.

Власники LeoКарт також отримують перевагу у вигляді безкоштовної пересадки протягом 40 хвилин.

Система забезпечила прозору статистику поїздок і дозволила перевізникам отримувати обліковану виручку, що в свою чергу сприяло оновленню транспорту, покращенню маршрутів, підвищенню зарплат водіїв та збільшенню податкових надходжень.

Зменшилась кількість скарг на якість перевезень, зокрема на грубість водіїв та пропущені зупинки. Тим часом в інших містах України вартість проїзду нещодавно зросла.

Питання безготівкового проїзду у столичних маршрутках

Раніше повідомлялось, що Київська міська військова адміністрація продовжує роботу над запровадженням безготівкової оплати проїзду в маршрутках столиці.

Зокрема, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що КМДА ще у 2018 році вирішила запровадити безготівкову оплату проїзду на всьому транспорті Києва до кінця 2022 року. Однак рішення відклали до завершення війни.

Комунальний транспорт вже перейшов на безготівковий розрахунок, але маршрутки досі працюють на готівці. Ткаченко зазначив, що це завдає збитків бюджету та створює корупційні ризики.

Пізніше столична влада схвалила петицію, яка передбачає запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках приватних перевізників Києва.