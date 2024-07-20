"Укрпошта" випустила нову марку присвячену Олімпійським іграм

“Укрпошта” випустила нову поштову марку під назвою "Олімпійська команда України 2024". Марка присвячена участі української збірної у літніх Олімпійських іграх, які розпочнуться через тиждень у Парижі.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Презентація марки відбулася за участі олімпійської чемпіонки Наталії Скакун та голови НОК України Вадима Гутцайта. Марка виконана у жовто-блакитних кольорах українського прапора.

19 липня в Олімпійському домі відбулася церемонія погашення марок спеціальним штемпелем. "Укрпошта" також повідомила про намір додати прізвища призерів на марки, якщо українські спортсмени здобудуть медалі на Олімпіаді.

Як пише "Інтерфакс-Україна", новий поштовий блок від "Олімпійської команди України 2024" складається з 6 марок, на яких представлено такі види спорту, як дзюдо, теніс, важка атлетика, фехтування, веслування на байдарках і каное, кульова стрільба.

"Тираж поштового блоку - 100 000 примірників. Номінали марок - U і F, що відповідає еквіваленту 15 і 30 гривень відповідно. Дизайн поштового випуску - Сергій Харук, Олександр Харук. Випуск здійснено за підтримки Національного олімпійського комітету України", - йдеться в повідомленні.

Нові марки від "Укрпошти"

Нагадаємо, 27 червня АТ “Укрпошта” ввела в обіг нові поштові марки “Податки. Армія. Перемога”.

У червні АТ "Укрпошта" випустила марку, яка присвячена чемпіонату з футболу “Євро-2024”.

23 травня АТ "Укрпошта" презентувала поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", випущені в рамках проекту "Власна марка". Випуск присвячений 10-й річниці бригади "Азов".

До Дня вишиванки у 2024 році, який відзначався 16 травня, "Укрпошта" випустила дві особливі марки - з вишиванками Криму та Харкова.

8 травня "Укрпошта" офіційно ввела в обіг марку "Русскій воєнний флот – до дна!", яка символізує очищення Чорного моря від російських кораблів.

Крім того, "Укрпошта" анонсувала благодійний випуск "Зброя перемоги. Made in UA". У новому поштовому блоці є шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. З кожного проданого поштового блока 30 грн будуть йти на донат на підтримку ЗСУ.