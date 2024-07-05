"Укрпошта" попередила українців про шахрайство з NFT марками

“Укрпошта” попередила українців про те, що шахраї продають NFT та електронні марки нібито від її імені. В компанії наголошують, що станом на початок липня не випускала NFT-марки.

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Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

"На жаль, були виявлені випадки, коли шахраї продають NFT та електронні марки нібито від Укрпошти, наприклад, на сайті https://opensea.io/Ukrposhta", - йдеться у повідомленні.

В "Укрпошті" наголосили, що станом на 3 липня 2024 року компанія не випускала NFT-марки.

"Таким чином, всі марки Укрпошти з позначкою NFT, які пропонуються на різних сайтах, є підробкою", - підкреслили в компанії.

Там нагадали українцям, що єдині електронні канали, де можна придбати офіційні марки від Укрпошти, - це інтернет-майданчик Postmark, або офіційні онлайн-магазини компанії на Ebay, Amazon.

Рада схвалила випуск поштових марок в NFT-форматі

Нагадаємо, 22 листопада 2023 року Верховна Рада прийняла закон про врегулювання випуску цифрової поштової марки.

Документ визначає новий для законодавства термін "цифрова поштова марка", врегульовує питання використання цифрових копій зображень марок, а також визначає, що така марка є об’єктом образотворчого мистецтва та не є засобом оплати послуги з пересилання письмової кореспонденції.

Як зазначають в "Укрпошті", завдяки ухваленню документа в Україні невдовзі з’явиться марка в NFT-форматі. У держкомпанії при цьому наголошують, що не варто плутати її з електронною поштовою маркою, яка була запроваджена раніше.

"Безумовно, перша NFT-марка, яку ми випустимо, буде благодійна. Усі зібрані кошти підуть на озброєння Збройних сил України, щоб наблизити той день, коли всесвітня цифрова марка Перемоги від "Укрпошти" розлетиться країнами та поповнить колекції криптоколекціонерів", - розповідав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нові марки від "Укрпошти"

27 червня АТ “Укрпошта” ввела в обіг нові поштові марки “Податки. Армія. Перемога”.

У червні АТ "Укрпошта" випустила марку, яка присвячена чемпіонату з футболу “Євро-2024”.

23 травня АТ "Укрпошта" презентувала поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", випущені в рамках проекту "Власна марка". Випуск присвячений 10-й річниці бригади "Азов".

До Дня вишиванки у 2024 році, який відзначався 16 травня, "Укрпошта" випустила дві особливі марки - з вишиванками Криму та Харкова.

8 травня "Укрпошта" офіційно ввела в обіг марку "Русскій воєнний флот – до дна!", яка символізує очищення Чорного моря від російських кораблів.

Крім того, "Укрпошта" анонсувала благодійний випуск "Зброя перемоги. Made in UA". У новому поштовому блоці є шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. З кожного проданого поштового блока 30 грн будуть йти на донат на підтримку ЗСУ.