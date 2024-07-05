"Укрпочта" предупредила украинцев о мошенничестве с NFT марками

"Укрпочта" предупредила украинцев о том, что мошенники продают NFT и электронные марки якобы от ее имени. В компании отмечают, что по состоянию на начало июля не выпускала NFT-марки.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

"К сожалению, были обнаружены случаи, когда мошенники продают NFT и электронные марки якобы от Укрпочты, например, на сайте https://opensea.io/Ukrposhta ", - говорится в сообщении

В "Укрпочте" отметили, что по состоянию на 3 июля 2024 года компания не выпускала NFT-марки.

"Таким образом, все марки "Укрпочты" с отметкой NFT, которые предлагаются на разных сайтах, являются подделкой", - подчеркнули в компании.

Там напомнили украинцам, что единственные электронные каналы, где можно приобрести официальные марки от "Укрпочты", – это интернет-площадка Postmark, или официальные онлайн-магазины компании на Ebay, Amazon.

ВР одобрила выпуск почтовых марок в NFT-формате

Напомним, 22 ноября 2023 года Верховная Рада приняла закон об урегулировании выпуска цифровой почтовой марки.

Документ определяет новый для законодательства термин "цифровая почтовая марка", регулирует вопрос использования цифровых копий изображений марок, а также определяет, что такая марка является объектом изобразительного искусства и не средство оплаты услуги по пересылке письменной корреспонденции.

Как отмечают в "Укрпочте", благодаря принятию документа на Украине вскоре появится марка в NFT-формате. В госкомпании при этом отмечают, что не стоит путать ее с электронной почтовой маркой, которая была введена ранее.

"Безусловно, первая NFT-марка, которую мы выпустим, будет благотворительная. Все собранные средства пойдут на вооружение Вооруженных сил Украины, чтобы приблизить тот день, когда всемирная цифровая марка Победы от "Укрпочты" разлетится по странам и пополнит коллекции криптоколекционеров", - рассказывал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Новые марки от "Укрпочты"

27 июня АО “Укрпочта” ввело в обращение новые почтовые марки “Налоги. Армия. Победа.

В июне АО "Укрпочта" выпустила марку, посвященную чемпионату по футболу "Евро-2024".

23 мая АО "Укрпочта" презентовала почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу", выпущенные в рамках проекта "Собственная марка". Выпуск посвящен 10-й годовщине бригады "Азов".

Ко Дню вышиванки в 2024 году, который отмечался 16 мая, "Укрпочта" выпустила две особые марки - с вышиванками Крыма и Харькова.

8 мая "Укрпочта" официально ввела в обращение марку "Русский военный флот – до дна!" , которая символизирует очищение Черного моря от русских кораблей

Кроме того, "Укрпочта" анонсировала благотворительный выпуск " Оружие победы. Made in UA ". В новом почтовом блоке шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства. С каждого проданного почтового блока 30 грн будут уходить на донат в поддержку ВСУ.