"Укрпочта" запустила отделение контейнерного типа в Киевской области (ФОТО)

АО "Укрпочта" установило отделение контейнерного типа площадью 40 м2 в Бородянке Киевской области.

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Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Он напомнил, что "Укрпочта" начала реализовывать проект по внедрению отделений контейнерного типа, которые временно заменят стационарные, разрушенные во время боевых действий.

"Раньше, первое такое отделение на 20 м² установили в Харьковской области. А сейчас начинаем тестировать отделение большей площади - 40 м² в Бородянке", - отметил Смелянский.

Фото: Игорь Смелянский/Telegram

Он добавил, что каждое следующее отделение позволяет компании улучшить опыт клиентов и работников, а также усовершенствовать инженерные вопросы.

Фото: Игорь Смелянский/Telegram

"Поэтому готовимся к любым вызовам со стороны врага и не останавливаемся", - подчеркнул глава "Укрпочты".

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должна вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", - заметил Смелянский.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.