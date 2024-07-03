"Укрпошта" запустила відділення контейнерного типу на Київщині (ФОТО)

АТ "Укрпошта" встановило відділення контейнерного типу площею 40 м² в Бородянці Київської області.

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Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він нагадав, що "Укрпошта" почала втілювати проєкт з впровадження відділень контейнерного типу, які тимчасово замінять стаціонарні, зруйновані під час бойових дій.

"Раніше, перше таке відділення на 20 м² встановили на Харківщині. А зараз починаємо тестувати відділення більшої площі - 40 м² в Бородянці", - зауважив Смілянський.

Фото: Ігор Смілянський / Telegram

Він додав, що кожне наступне відділення дає можливість компанії покращити досвід клієнтів та працівників, і також вдосконалити інженерні питання.

Фото: Ігор Смілянський / Telegram

"Тож готуємось до будь-яких викликів з боку ворога і не зупиняємось", - наголосив очільник "Укрпошти".

"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців.

Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.

"Ми маємо відкрити десь 300 відділень, щоб покриття стало таке, як ми хочемо", – зауважив Смілянський.

Також "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Вже у 2024 році в обласних центрах запрацює 41 таке відділення. А перше вже відкрилося у Харкові.