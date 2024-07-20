"Укрпочта" выпустила новую марку, посвященную Олимпийским играм

"Укрпочта" выпустила новую почтовую марку под названием "Олимпийская команда Украины 2024". Марка посвящена участию украинской сборной в летних Олимпийских играх, которые начнутся через неделю в Париже.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Презентация марки прошла при участии олимпийской чемпионки Натальи Скакун и главы НОК Украины Вадима Гутцайта. Марка выполнена в желто-голубых цветах украинского флага.

19 июля в Олимпийском доме прошла церемония погашения марок специальным штемпелем. "Укрпочта" также сообщила о намерении добавить фамилии призеров на марки, если украинские спортсмены получат медали на Олимпиаде.

Как пишет "Интерфакс-Украина", новый почтовый блок от "Олимпийской команды Украины 2024" состоит из 6 марок, на которых представлены такие виды спорта, как дзюдо, теннис, тяжелая атлетика, фехтование, гребли на байдарках и каноэ, шаровая стрельба.

"Тираж почтового блока – 100 000 экземпляров. Номиналы марок – U и F, что соответствует эквиваленту 15 и 30 гривен соответственно. Дизайн почтового выпуска – Сергей Харук, Александр Харук. Выпуск осуществлен при поддержке Национального олимпийского комитета Украины", – говорится в сообщении.

Новые марки от "Укрпочты"

Напомним, 27 июня АО "Укрпочта" ввело в обращение новые почтовые марки "Налоги. Армия. Победа.

В июне АО "Укрпочта" выпустила марку, посвященную чемпионату по футболу "Евро-2024".

23 мая АО "Укрпочта" презентовало почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу", выпущенные в рамках проекта "Собственная марка". Выпуск посвящен 10-й годовщине бригады "Азов".

Ко Дню вышиванки в 2024 году, который отмечался 16 мая, "Укрпочта" выпустила две особые марки — с вышиванками Крыма и Харькова.

8 мая "Укрпочта" официально ввела в обращение марку "Русский военный флот – до дна!", которая символизирует очищение Черного моря от русских кораблей

Кроме того, "Укрпочта" анонсировала благотворительный выпуск "Оружие победы. Made in UA". В новом почтовом блоке шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства. С каждого проданного почтового блока 30 грн будут уходить на донат в поддержку ВСУ.