"Укрпочта" анонсировала выпуск благотворительных марок ко Дню медика

В преддверии Дня медика — 26 июля, "Укрпочта" выпустит благотворительные почтовые марки "Медики. На поле боя" и "Медики. В операционной", объединенные в один марковый лист под названием "Героические профессии. Ангелы войны".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Средства, вырученные от продажи почтовых марок, пойдут на помощь больницам, находящимся на прифронтовых территориях.

"Укрпочта" продолжает свою героическую серию почтовых марок, которая была начата в 2023 году. На этот раз она посвящена отважным медикам: как гражданским, так и военным", — говорится в сообщении.

Украинские защитники называют медиков ангелами войны, ведь они, как ангелы-хранители, эвакуируют раненых с кровавых полей битвы, спасают их жизнь в "скорых" и "операционных", дарят надежду и помощь пострадавшим от жестоких вражеских обстрелов.

"Каждый день, без праздников и выходных, военные медики в условиях нехватки инструментов, медикаментов и рабочих рук, оперируют, останавливают кровотечения, сшивают разорванные тела, пытаясь добыть в борьбе самое главное — чью-то жизнь", — подчеркивают в "Укрпочте".

Что известно о новых почтовых марках

Как рассказали в пресс-службе компании, марковый лист, выпущенный "Укрпочтой", состоит из марок – "Медики. На поле боя" и "Медики. В операционной", изображающих, как на передовой и в горячих точках украинские врачи выполняют свою миссию. С начала войны в Украине многие сменили светлые кабинеты на "операционные" посреди поля, а кто-то, не имея медицинского образования, получил свой опыт и навыки тактической медицины сразу на фронте.

"Каждая марка в этой серии – это символ несокрушимости и преданности, озаряющий их подвиги ярким светом благодарности", — отмечают в "Укрпочте".

Тираж марочного листа – 100 000 экземпляров. Номинал каждой марки – М (соответствует тарифу на пересылку внутренних регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 г и почтовых карточек (30,00 грн.)) + 5,00 грн (дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на социальные (благотворительные) цели – помощь больницам на прифронтовых территориях).

Тираж конверта "Первый день" — 35 000 экземпляров, карт — 35 000 экземпляров. Погашение специальным штемпелем "Первый день" состоится в Киеве, 01001.

Приобрести почтовый выпуск можно с 26 июля в отделениях почтовой связи, а также в почтовом маркете. Художник почтовых марок, конверта "Первый день" и карточек — Александр Охапкин.

О серии почтовых марок "Героические профессии"

Выпуск "Героические профессии" посвящен людям разных специальностей, которые смело и самоотверженно работают ради Победы Украины.

Серия началась в 2023 году почтовым блоком "Воины света. Воины добра", 4 ноября 2023 года она пополнилась выпуском "Железные люди", а в феврале 2024 года дополнилась почтовым выпуском "Укрпочта всегда рядом с вами", приуроченным к 30-летию национального оператора.

Сегодня серия продолжается выпуском "Ангелы войны", который адресован героической работе гражданских и военных медиков.

Новые марки от "Укрпочты"

В июле "Укрпочта" выпустила новую почтовую марку под названием "Олимпийская команда Украины 2024 года". Марка посвящена участию украинской сборной в летних Олимпийских играх, которые в скором времени начнутся в Париже.

В июне "Укрпочта" выпустила марки, посвященные богатому и разнообразному подводному миру Черного моря, экология которого в настоящее время страдает от металлолома российского военного флота.

В том же месяце "Укрпочта" объявила о выпуске новой марки, посвященной чемпионату по футболу "Евро-2024".

23 мая "Укрпочта" презентовала почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу", выпущенные в рамках проекта "Собственная марка". Выпуск посвящен 10-й годовщине бригады "Азов".

Ко Дню вышиванки в 2024 году, который отмечался 16 мая, "Укрпочта" выпустила две особые марки — с вышиванками Крыма и Харькова.

8 мая "Укрпочта" официально ввела в обращение марку "Русский военный флот – до дна!", которая символизирует очищение Черного моря от русских кораблей.

Кроме того, "Укрпочта" анонсировала благотворительный выпуск "Оружие победы. Made in UA". В новом почтовом блоке есть шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства. С каждого проданного почтового блока 30 грн будут уходить на донат в поддержку ВСУ.

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