"Все буде UA!": "Укрпошта" презентувала нову марку до Дня Незалежності

Сьогодні, 19 серпня, "Укрпошта" представила та відкрила передзамовлення на нову марку, присвячену Дню Незалежності - "Все буде UA!".

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він нагадав, що цього тижня, 24 серпня, українці відзначатимуть 33-тю річницю незалежності, яка відстоюється кожен день на передовій.

Тому сьогодні, 19 серпня, у Всесвітній день філателії, який вже важко уявити без українських марок, в "Укрпошті" представили та відкрили передзамовлення на нову марку, присвячену Дню Незалежності - "Все буде UA!".

"Ми в "Укрпошті" дотримуємося традиції фіксувати історію та підсвічувати те, що відчуває нація та те, до чого ми усі прагнемо. Ми точно знаємо, що перемога за Україною. Ми усі мріємо, щоб рідні знову обійнялиcя. Щоб військові забули про вагу спорядження. А єдиною турботою стало відновлення країни та її економіки. Ми точно знаємо, що все буде Україна", - наголосив Смілянський.

Він додав, що нову марку можна передзамовити за посиланням.

Нові марки від "Укрпошти"

Нагадаємо, у липні “Укрпошта” випустила нову поштову марку під назвою "Олімпійська команда України 2024". Марка присвячена участі української збірної у літніх Олімпійських іграх у Парижі.

27 червня АТ “Укрпошта” ввела в обіг нові поштові марки “Податки. Армія. Перемога”.

У червні АТ "Укрпошта" випустила марку, яка присвячена чемпіонату з футболу “Євро-2024”.

23 травня АТ "Укрпошта" презентувала поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", випущені в рамках проекту "Власна марка". Випуск присвячений 10-й річниці бригади "Азов".

До Дня вишиванки у 2024 році, який відзначався 16 травня, "Укрпошта" випустила дві особливі марки - з вишиванками Криму та Харкова.

8 травня "Укрпошта" офіційно ввела в обіг марку "Русскій воєнний флот – до дна!", яка символізує очищення Чорного моря від російських кораблів.

Крім того, "Укрпошта" анонсувала благодійний випуск "Зброя перемоги. Made in UA". У новому поштовому блоці є шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. З кожного проданого поштового блока 30 грн будуть йти на донат на підтримку ЗСУ.