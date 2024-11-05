"В Україні багато талановитих молодих дизайнерів, і мій Instagram переповнений їхніми роботами", — стиліст Франк Вільде

З 2022 року Instagram берлінського стиліста Франка Петера Вільде наповнений власними фотографіями у жовто-блакитному вбранні та українському національному одязі, зробленими у ліфті. Таким чином він привертає увагу світової спільноти до війни в Україні та закликає міжнародних політиків і людей з різних країн підтримувати українців. Delo.ua вдалося поспілкуватися з одним із найпалкіших прихильників України, берлінським стилістом — Франком Петером Вільде — про його стиль, любов до української моди та підтримку України в ці важкі часи.

Франк Вільде - один з найвідоміших в Європі стилистів та активистів за права людей. Він був гостем SHE Congress, який відбувся у вересні 2024 року, де виступив із промовою на підтримку України. Попри втому через довгу за часом поїздку та кілька повітряних тривог, що лунали від ночі до ранку, він не змінив свої плани й відвідав захід.

Вільде був одягнений у вишиванку, широкі білі штани й кросівки Nike в українських кольорах, а в руках тримав стильні окуляри від українського бренду Ochis, виготовлені з переробленої кави, через що аксесуар має характерний запах ранкового напою.

Під час вашого візиту до України лунало багато повітряних тривог. Які у вас відчуття і думки, коли ви в Україні чуєте сигнал повітряної тривоги?

– Чесно кажучи, я не боюся, але мені це дуже не подобається. Наприклад, цього ранку я прокинувся о 5:00 через повітряну тривогу, і замість страху я відчув лише злість. Я подорожував понад 24 години і знав, що пізніше маю виступати з промовою на SHE Congress. Мені потрібен був відпочинок, і сигнал повітряної тривоги повністю порушив мій графік. Це все ускладнює, і мене роздратувало, тому що мені дійсно потрібен був відпочинок.

Україна страждає через агресію Росії. Це засмучує і це жахливо. Росія не зупиниться, якщо Україна капітулює. Люди, які кажуть, що втрачено лише чотири регіони, не розуміють загроз. Крим – не Росія, і Україна не повинна йти на компроміс. Це якби хтось захопив твій дім і сказав, що ти повинен це прийняти.

Франк Петер Вільде під час виступу на SHE Congress 2024. Фото: Delo.ua

Давайте поговоримо про ваш стиль та образи, які ви створюєте для підтримки України. Скільки коштує ваш образ, в якому ви одягнені?

– Якщо зібрати все разом, то, мабуть, близько 1000 євро, можливо, навіть більше. Але сьогодні мій образ не тільки від українських дизайнерів. Наприклад, кросівки – вони в українських кольорах, але це Nike, а не український бренд.

Який найдорожчий український образ у вас є?

– Найдорожчі речі українських дизайнерів в моїй колекції – це ті, що були виготовлені спеціально для мене. Це вишита жилетка, яка коштує приблизно €450, та сережки бренду Rudkovska вартістю €600. Для мене це безцінні речі, адже вони єдині і унікальні та зроблені для мене.

У мене є дві вишиванки ручної роботи від українських дизайнерів. Одна з них – рожева, це мій улюблений колір, і її спеціально для мене виготовила Маруна (MARUNA BY MARIA). Вона робить прекрасний фольклорний одяг, і створила цю рожеву вишиванку тільки для мене. Це, напевно, один із моїх найунікальніших елементів гардеробу.

Instagram Франка переповнений роботами українських дизайнерів. Фото: Delo.ua

Хто з українських дизайнерів вам подобається найбільше і з ким найчастіше співпрацюєте?

– Я люблю молодих, сміливих українських дизайнерів. Вони створюють більш повсякденні й молодіжні речі, такі як вишиті футболки з веселими слоганами. Також ціную класичних дизайнерів, наприклад, Etnodim, у яких я купив свою першу вишиванку. І, звичайно, є Gunia Project — їх усі люблять. В Україні багато талановитих молодих дизайнерів, і мій Instagram переповнений їхніми роботами.

Франк Петер Вільде одягнений в речі українського бренду. Фото: скріншот Instagram Франка Петера Вільде

Чи співпрацюєте з українськими компаніями не із шоу-бізнесу?

– Я співпрацював з українськими компаніями і завжди запитую, чи продовжують вони вести бізнес у Росії або співпрацюють з представниками країни. Якщо так, я відмовляюся з ними працювати. Я також співпрацював із Нова Пошта. Це чудова компанія.

Скільки часу вам потрібно, щоб вибрати необхідний образ, створений українськими дизайнерами?

– Залежить від фотосесії. Іноді потрібно 3 години, щоб обрати одяг і зробити вдалий знімок, а іноді вистачає 10 хвилин. Все залежить від того, що я хочу передати. Зараз у мене вже велика колекція українських дизайнерських речей, адже багато хто підтримує мій активізм і надсилають мені одяг. Спочатку я купував багато речей, тому що мені дуже подобається українська мода, але тепер я отримую речі напряму від дизайнерів.

Однак мій активізм не завжди полягає в тому, щоб носити одяг українських дизайнерів і робити фото. Я підтримую Україну й іншими способами, наприклад, через хештеги, політичні заяви та підтримку більш глобальних питань, таких як демократія та гуманність. Крім того, публічно виступаю на демонстраціях, щоб закликати європейську владу до дій. Це є великою частиною мого активізму. Попри мою нейтральність і пацифізм я підтримую українську армію, вимагаю доставки зброї Україні та роблю гучні політичні заяви, які дійсно сприяють політичним рішенням.

Я також підтримую протести людей у Грузії, виступаю на захист політичних в'язнів у Білорусі, а також підтримую Ізраїль у боротьбі проти тероризму, який, як і в Україні, підтримується Іраном. Ті самі дрони, що атакують Україну, атакують і Ізраїль. Хоча Україна є моїм основним фокусом, я також підтримую інші важливі справи. Мій Instagram відображає мої особисті погляди, я не представляю жодної організації чи політичної партії, хоча співпрацюю з деякими групами.

Instagram берлінського стиліста Франка Петера Вільде наповнений власними фотографіями у жовто-блакитному вбранні та українському національному одязі. Фото: скріншот Instagram Франка Петера Вільде

Я бачу у вас шеврон NAFO. Можете розповісти про співпрацю з ними?

– Це вже третя кампанія зі збору коштів разом із NAFO, і я дуже пишаюся цим. NAFO – це надійна організація, і наші зусилля допомагають українським захисникам на передовій, оперативно забезпечуючи їх автомобілями та дронами. Я не просто організовую кампанії зі збору коштів – я особисто їду до України, щоб передати ці речі, тому що вірю, що особиста присутність має значення.

Мені також подобається ця співпраця, тому що я походжу з квір-активізму, і є стереотип, що Україна гомофобна, особливо в армії, але це неправда. Це більше російський наратив. Україна рухається в абсолютно іншому напрямку, тоді як російський режим стає дедалі більш гомофобним. Україна будує інклюзивніше суспільство, і це для мене важливо.

Вільде разом із NAFO збирає кошти для української армії. Фото: скріншот Instagram Франка Петера Вільде

Як ви встигаєте поєднувати все – активізм і всі інші справи?

– Я дуже пов’язаний з українськими організаціями, тому мене часто запрошують виступати на їхніх акціях і демонстраціях. Для мене політичний аспект настільки ж важливий, як і мода. Коли я беру участь у великих заходах, таких як День Незалежності України або демонстрації 24 лютого, я завжди одягаю щось, що робить чітку заяву – зазвичай це щось жовто-блакитне, щоб здалеку було видно, що це про Україну.

Що б ви побажали українському народу зараз?

– Я бажаю, щоб Україна виграла цю війну, щоб Росія була переможена і щоб усі викрадені діти були повернуті. Я хочу, щоб Росія відповіла за свої воєнні злочини, і сподіваюся, що Україна приєднається до ЄС і НАТО.