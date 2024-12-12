Понад 30 тис. українців протягом року опанували нову професію в центрах профтехосвіти

Понад 30 тисяч фахівців для потреб бізнесу підготували в центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості з початку 2024 року.

Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна під час бізнес-форуму.

"Бізнес відчуває нестачу кваліфікованих кадрів. Водночас багато українців не можуть знайти роботу, оскільки їхні професійні навички не відповідають потребам роботодавців. Проте люди готові перенавчатись, опановувати нові актуальні для ринку праці професії і спеціальності", - зазначила вона.

З початку поточного року 23 тисячі українців отримали ваучери на навчання, а понад 30 тисяч осіб пройшли навчання в центрах професійно-технічної освіти.

Заступниця міністра економіки наголосила, що наразі триває реформа цих центрів, яка включає залучення бізнесу до наглядових рад ЦПТО. Це дасть можливість підприємцям впливати на підготовку фахівців, яких вони потребують сьогодні, коригувати навчальні програми відповідно до вимог бізнесу та їх тривалість, а також замовляти підготовку спеціалістів за новими професіями.

Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк відзначила, що заклади профтехосвіти стають більш сучасними, зокрема, удосконалюють свою матеріально-технічну базу.

Центри профтехосвіти в Україні

В Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості — в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах.

В центрах навчають спеціалістів за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації.

Delo.ua повідомляло, що в Мінекономіки представили стратегію скорочення гендерного розриву в оплаті праці до 13,6%.

Додамо, що мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.