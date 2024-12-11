Более 100 участниц проекта по подготовке водителей грузовиков начинают практическое обучение

Участницы пилотного проекта по подготовке водителей грузовиков уже завершили теоретическое обучение и приступают к практическим урокам вождения. Планируется, что практическое обучение будет продолжаться до февраля 2025 года.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Также отмечается, что после завершения практической части участницы проекта будут сдавать экзамен для получения удостоверения соответствующей категории.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, цель проекта — не просто научить женщин, а обеспечить трудоустройство, ведь только так можно преодолевать стереотипы и предубеждения о "традиционно мужских профессиях".

"Наша задача – продемонстрировать, что у профессии водителя нет пола, а главное иметь необходимые навыки и желание освоить новую профессию", — отметил он.

Проект по обучению водительниц грузовиков. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины Проект по обучению водительниц грузовиков. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины Проект по обучению водительниц грузовиков. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины Проект по обучению водительниц грузовиков. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Предприятия устраивают экскурсии для будущих выпускниц проекта

Сообщается, что участники уже начали посещать предприятия компаний-партнеров, которые выразили готовность трудоустроить выпускниц программы. К примеру, уже состоялись визиты в компании Fozzy Group Логистика и NOVUS в Киеве. Во время экскурсий на предприятия женщины узнают о преимуществах трудоустройства в конкретной компании, уровне заработной платы, условиях работы, особенностях адаптации на рабочем месте и непосредственно знакомятся с автопарком предприятия.

На очереди – экскурсии еще на ряд предприятий, в частности в компании Транс-Логистик, МХП, METRO UA, AST, Kronospan Rivne.

О проекте по подготовке водителей грузовиков

Напомним, пилотный проект по подготовке водительниц грузовиков стартовал в сентябре 2024 года в четырех городах – Киев, Ровно, Тернополь и Хмельницкий.

Ключевая цель инициативы – расширить профессиональный потенциал женщин в сфере перевозок, что особенно важно в условиях кадрового кризиса и дефицита водителей-дальнобойщиков в Украине.

В рамках инициативы запланировано обучить не менее 100 женщин для трудоустройства их в компании-партнеры, занимающиеся перевозками.

Дефицит рабочих рук: женщин переучивают мужским профессиям

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня осваивают когда-то чисто "мужские" профессии. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов – это главные вызовы для правительства на рынке труда.

Также в Украине стартовал образовательный проект ReSkill UA, который позволит 30 000 украинцев овладеть новыми профессиями и повысить свою квалификацию. Проект реализуется платформой Happy Monday совместно с международной платформой Coursera при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и содействия Министерства экономики.