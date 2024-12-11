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Более 100 участниц проекта по подготовке водителей грузовиков начинают практическое обучение

водитель, грузовик
Более 100 участниц проекта по подготовке водителей грузовиков начинают практическое обучение

Участницы пилотного проекта по подготовке водителей грузовиков уже завершили теоретическое обучение и приступают к практическим урокам вождения. Планируется, что практическое обучение будет продолжаться до февраля 2025 года.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Также отмечается, что после завершения практической части участницы проекта будут сдавать экзамен для получения удостоверения соответствующей категории.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, цель проекта — не просто научить женщин, а обеспечить трудоустройство, ведь только так можно преодолевать стереотипы и предубеждения о "традиционно мужских профессиях".

"Наша задача – продемонстрировать, что у профессии водителя нет пола, а главное иметь необходимые навыки и желание освоить новую профессию", — отметил он.

Фото 2 — Более 100 участниц проекта по подготовке водителей грузовиков начинают практическое обучение
Проект по обучению водительниц грузовиков. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины
Фото 3 — Более 100 участниц проекта по подготовке водителей грузовиков начинают практическое обучение
Проект по обучению водительниц грузовиков. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины
Фото 4 — Более 100 участниц проекта по подготовке водителей грузовиков начинают практическое обучение
Проект по обучению водительниц грузовиков. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины
Фото 5 — Более 100 участниц проекта по подготовке водителей грузовиков начинают практическое обучение
Проект по обучению водительниц грузовиков. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Предприятия устраивают экскурсии для будущих выпускниц проекта

Сообщается, что участники уже начали посещать предприятия компаний-партнеров, которые выразили готовность трудоустроить выпускниц программы. К примеру, уже состоялись визиты в компании Fozzy Group Логистика и NOVUS в Киеве. Во время экскурсий на предприятия женщины узнают о преимуществах трудоустройства в конкретной компании, уровне заработной платы, условиях работы, особенностях адаптации на рабочем месте и непосредственно знакомятся с автопарком предприятия.

На очереди – экскурсии еще на ряд предприятий, в частности в компании Транс-Логистик, МХП, METRO UA, AST, Kronospan Rivne.

О проекте по подготовке водителей грузовиков

Напомним, пилотный проект по подготовке водительниц грузовиков стартовал в сентябре 2024 года в четырех городах – Киев, Ровно, Тернополь и Хмельницкий.

Ключевая цель инициативы – расширить профессиональный потенциал женщин в сфере перевозок, что особенно важно в условиях кадрового кризиса и дефицита водителей-дальнобойщиков в Украине.

В рамках инициативы запланировано обучить не менее 100 женщин для трудоустройства их в компании-партнеры, занимающиеся перевозками.

Дефицит рабочих рук: женщин переучивают мужским профессиям

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня осваивают когда-то чисто "мужские" профессии. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов – это главные вызовы для правительства на рынке труда.

Также в Украине стартовал образовательный проект ReSkill UA, который позволит 30 000 украинцев овладеть новыми профессиями и повысить свою квалификацию. Проект реализуется платформой Happy Monday совместно с международной платформой Coursera при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и содействия Министерства экономики.

Автор:
Ольга Колесниченко