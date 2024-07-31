Учебный проект ReSkill UA: 30 000 украинцев смогут получить новую профессию

В Украине стартовал образовательный проект ReSkill UA, который позволит 30 000 украинцев овладеть новыми профессиями и повысить свою квалификацию. Проект реализуется платформой Happy Monday совместно с международной платформой Coursera при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и содействия Министерству экономики.

О запуске проекта объявила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная на презентационном мероприятии, пишет пресс-служба Минэкономики.

В мероприятии приняли участие исполняющая обязанности директора Миссии USAID в Украине Теодора Делл, CEO Happy Monday Анна Мазур, генеральный директор Coursera Джефф Маггионкалда, а также украинские работодатели, бизнес-ассоциации и эксперты по карьерному развитию.

"Наша задача — улучшить ситуацию на рынке труда, поддерживая программы обучения и переобучения украинцев на востребованные профессии. Это поможет как тем, кто планирует вернуться из-за рубежа, так и тем, кто хочет найти новые возможности внутри страны. Проект Reskill UA предоставит возможность 30 000 украинцам получить новые профессии", — отметила Татьяна Бережная.

Что такое ReSkill UA

Проект ReSkill UA предлагает бесплатную онлайн-обучение по 11 образовательным направлениям, отвечающим потребностям рынка труда. Программа открыта для всех желающих как начинающих, так и опытных специалистов, которые хотят сменить профессию, расширить свою квалификацию или начать собственный бизнес.

Во время обучения участники получат менторскую поддержку Happy Monday, а также смогут воспользоваться карьерными консультациями, вебинарами и другими инициативами.

После завершения курсов участники получат международный сертификат от Coursera и смогут найти работу через программу, включающую ярмарки вакансий, стажировку и другие мероприятия.

Что предполагает образовательная программа

Согласно сообщению Минэкономики, участники программы получат бесплатный доступ к одной из одиннадцати обучающих программ, которую выберут самостоятельно.

Сферы обучения сформированы на основе анализа запросов работодателей на рынке труда. Среди них, в частности:

Программы для переквалификации — можно овладеть профессиями с нуля в таких сферах: продажи, проектный менеджмент, маркетинг, служба поддержки в ритейле, предпринимательство.

Программы по повышению квалификации — можно углубить экспертизу в таких сферах: энергетика, производство, строительство, управление цепочками и логистика.

Программы для переквалификации и повышения квалификации в таких областях: кибербезопасность, искусственный интеллект.

Минэкономики предлагает переучить женщин мужским профессиям

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, на сегодняшний день для украинской экономики есть два критически важных вызова — это энергетические проблемы и нехватка рабочей силы. Поэтому необходимо уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом.

В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда.

Заметим, что дефицит кадров на рынке труда в Украине только обостряется, ведь вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать.

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