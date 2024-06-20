Минэкономики и USAID открыли "Школу операторов строительной техники": акцент – на привлечении женщин

При содействии Министерства экономики Украины и при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" начался набор в "Школу операторов строительной техники".

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Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Эта учебная программа позволит украинцам без предыдущего опыта овладеть профессией оператора строительной техники.

Программу реализуют Немешаевский профессиональный колледж, компания "Алеф Строй" и Конфедерация строителей Украины. Обучение начнется 1 августа 2024 года и продлится 9 недель теоретических и практических занятий. По завершении участники получат сертификат государственного образца и помощь в трудоустройстве. Для всех участников обучение, проживание и питание будут бесплатными.

Присоединиться могут украинцы в возрасте от 18 лет, желающие овладеть новой профессией. Особый акцент делается на привлечении женщин к расширению их возможностей на рынке труда.

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная отметила важность таких программ для получения востребованных профессий, удовлетворения потребностей рынка и восстановления экономики. Руководитель программы USAID Олеся Залуская добавила, что проект поможет женщинам найти новый профессиональный путь и поддержать страну.

"Украинские женщины принимают на себя лидерскую роль и овладевают новыми навыками. Они выполняют сложные задачи на уровне с мужчинами и являются залогом устойчивости страны. Школа операторов строительной техники призвана создать возможности для трудоустройства и восстановления экономики", - отметила Залуская.

Чтобы принять участие в конкурсе на обучение, желающие должны заполнить регистрационную форму: https://forms.gle/m5kJ4Bi3PGGEDZEF7. Оглашение результатов конкурса состоится 27 июля 2024 года.

Минэкономики планирует переучить женщин на "мужские" профессии

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для украинской экономики, требующей больше внимания к программам переквалификации. В частности, правительство сосредотачивается на обучении остающихся в тылу украинцев на профессии с максимальным спросом. Особый акцент делается на женщинах, которые овладевают традиционно "мужскими" профессиями, такими как телохранители, водители грузовиков, автобусов и тракторов.

"Переквалификация специалистов вместе с трудоустройством ветеранов – это главные вызовы для правительства на рынке труда", - отметила Юлия Свириденко.

В Минэкономики отметили, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации как со стороны государства, так и украинского бизнеса, чтобы обеспечить адаптацию к новым реалиям рынка труда.

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