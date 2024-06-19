Из-за нехватки водителей логистические компании переманивают специалистов у других компаний - эксперт

Главной проблемой логистических компаний в агросекторе является недостаток водителей, рассказал совладелец логистической компании "Балк-Транс" Александр Шатайло в интервью для Delo.ua. Она вызвана мобилизацией и массовыми увольнениями специалистов, которые боятся, что ТЦК их остановит на блокпостах и сразу мобилизует в ВСУ. Поэтому компании ищут возможности обеспечить себя персоналом, в том числе предлагая водителям конкурентов большую заработную плату.

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"Некоторые компании переманивают водителей из других компаний более высокой заработной платой. К примеру, у него была ставка 1700 грн в день, а ему предлагают 2500 грн. Платят сразу гораздо больше, чтобы его не перехватила другая компания", — отметил он в интервью.

С другой стороны, все крупные агрохолдинги уже начали обучать водителей, и в некоторых компаниях женщины уже ездят в рейс. Им действительно физически сложно выполнять часть работы водителя: заменить колесо, свернуть или опустить тент грузовика, добавляет бизнесмен.

Поэтому чаще всего женщины ездят в караванах из нескольких автомобилей, которыми управляют мужчины и женщины, и мужчины помогают выполнять тяжелые физические работы. Такая модель продемонстрировала свою эффективность, и других сложностей с трудоустройством женщин-водителей нет, подчеркивает Александр Шатайло.

Другая альтернатива для логистических компаний – набор не военнообязанных мужчин старше 60 лет или парней в возрасте 21-25 лет. Впрочем, водителей в этих возрастных категориях не хватит всех перевозчиков, добавляет совладелец логистической компании.

Также он исключает возможность трудоустройства в Украине мигрантов, поскольку это нереально с существующим законодательством. Такого кандидата следует поставить на официальный учет, подготовить все документы, платить высокую официальную заработную плату, как это прописано в законе, добавляет собеседник издания. Иностранца нужно обеспечить жильем и всем необходимым, поэтому сложности здесь перевешивают возможную выгоду, а изучение языка, обучение и адаптация в новой стране может длиться дольше сезона вывоза урожая.

Отрасль логистики аграрной продукции продолжает испытывать нехватку водителей, которая может доходить до 60% необходимого персонала.

"Мы недавно прозвонили своих коллег из транспортных компаний, с которыми сотрудничаем по оказанию экспедиторских услуг. Суммарно это более тысячи грузовиков. Среди них есть предприятия, у которых за неимением водителей простаивают 6 автомобилей из 10. Конкретно у нас тоже есть транспорт, который простаивает из-за нехватки водителей. Есть компании с 20 автомобилями, где простаивают все 20", — констатирует Александр Шатайло.

Больше об аграрной логистике грузовиками и вагонами, проблемах мобилизации и бегстве водителей за границу читайте в интервью - "Из-за нехватки водителей вскоре некому будет вывезти урожай с полей".

В Украине обостряется ситуация с дефицитом кадров

Заметим, что дефицит кадров на рынке труда в Украине только обостряется, ведь вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать.

В частности, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 74% работодателей, опрошенных в рамках исследования рынка труда Украины, отметили, что испытывают дефицит кадров. Еще 17% опрошенных столкнулись с кадровым голодом частично.

Среди проблем, которые существуют на рынке труда Украины, работодатели назвали выгорание и усталость сотрудников, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, отсутствие стратегического управления демографическими процессами.

По прогнозам экспертов, Украине не хватит до 4,5 миллиона рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек уйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.

По мнению эксперта, для решения проблемы дефицита кадров существуют два способа – либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов. Как считает Криволап, государство должно стимулировать украинцев к возвращению из-за границы и изменить миграционную политику.

Добавим, что нехватка специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.

А Киевский метрополитен вынужден из-за нехватки кадров увеличить интервал между поездами.