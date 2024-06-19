Через брак водіїв логістичні компанії переманюють спеціалістів в інших компаній - експерт

Головною проблемою логістичних компаній в агросекторі наразі є нестача водіїв, розповів співвласник логістичної компанії "Балк-Транс" Олександр Шатайло в інтерв'ю для Delo.ua. Вона викликана мобілізацією та масовими звільненнями спеціалістів, які бояться, що ТЦК їх зупинить на блокпостах й одразу мобілізує до ЗСУ. Через це компанії шукають можливості забезпечити себе персоналом, в тому числі пропонуючи водіям конкурентів вищу заробітну плату.

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"Деякі компанії переманюють водіїв з інших компаній вищою заробітною платою. Наприклад, в нього була ставка 1700 грн на день, а йому пропонують 2500 грн. Платять одразу значно більше, щоб його не перехопила інша компанія", - зазначив він в інтерв'ю.

З іншого боку, всі великі агрохолдинги вже почали навчати жінок-водіїв, і в деяких компаніях жінки вже їздять в рейс. Їм насправді фізично складно виконувати частину роботи водія: замінити колесо, скрутити чи опустити тент вантажівки, додає бізнесмен.

Тому найчастіше жінки їздять в каравані з декількох автівок, якими керують чоловіки та жінки, де чоловіки допомагають виконувати важкі фізичні роботи. Така модель продемонструвала свою ефективність, і інших складнощів з працевлаштуванням жінок-водіїв не виникає, підкреслює Олександр Шатайло.

Інша альтернатива для логістичних компаній - набір не військовозобов'язаних чоловіків старше 60 років або хлопців віком 21-25 років. Втім, водіїв в цих вікових категоріях не вистачить на всіх перевізників, додає співвласник логістичної компанії.

Також він відкидає можливість працевлаштування в Україні мігрантів, оскільки це нереально з наявним законодавством. Такого кандидата потрібно поставити на офіційний облік, підготувати всі документи, платити високу офіційну заробітну плату, як це прописано в законі, додає співрозмовник видання. Іноземця потрібно забезпечити житлом і всім необхідним, тож складнощі тут переважують можливу вигоду, а вивчення мови, навчання і адаптація в новій країні може тривати довше за сезон вивозу врожаю.

Галузь логістики аграрної продукції продовжує відчувати нестачу водіїв, яка може сягати 60% необхідного персоналу.

"Ми нещодавно продзвонили своїх колег із транспортних компаній, з якими співпрацюємо по наданню експедиторських послуг. Сумарно це понад тисячу вантажівок. Серед них є підприємства, в яких через брак водіїв простоюють 6 автомобілів з 10. Конкретно у нас теж є транспорт, який простоює через брак водіїв. Є компанії з 20 автомобілями, де простоюють всі 20", - констатує Олександр Шатайло.

Більше про аграрну логістику вантажівками та вагонами, проблеми мобілізації та втечі водіїв за кордон читайте в інтерв'ю - "Через нестачу водіїв незабаром не буде кому вивезти врожай з полів".

В Україні загострюється ситуація з дефіцитом кадрів

Зауважимо, дефіцит кадрів на ринку праці в Україні лише загострюється, адже вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати.

Зокрема, згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 74% роботодавців, опитаних у рамках дослідження ринку праці України, відзначили, що відчувають дефіцит кадрів. Ще 17% опитаних зіткнулися з кадровим голодом частково.

Серед проблем, які існують на ринку праці Україні, роботодавці назвали вигорання і втому співробітників, неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами 40+, диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу, відсутність стратегічного управління демографічними процесами тощо.

За прогнозами експертів, Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук уже до 2030 року. Виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап додав, що протягом шести років 2 мільйони людей підуть із ринку праці через старіння та міграційні процеси.

На думку експерта, для вирішення проблеми дефіциту кадрів існують два способи – або знайти ці мільйони робочих рук, або підвищувати продуктивність праці, щоб скоротити потребу у кількості фахівців. Як вважає Криволап, держава має стимулювати українців до повернення з-за кордону і змінити міграційну політику.

Додамо, що нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%.

А "Київський метрополітен вимушений через брак кадрів збільшити інтервал між поїздами.